Ein Forschungsteam hat mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops einen Jupiter-großen Exoplaneten beobachtet, der um einen Pulsar kreist -Â und darum geformt ist wie eine Zitrone. Das ist aber noch nicht einmal das Seltsame an der Entdeckung. Gerade einmal so groß wie eine Stadt auf der Erde, aber mit der Masse unserer Sonne -Â das ist der Pulsar, den ein kürzlich per James-Webb-Weltraumteleskop entdeckter Exoplanet umkreist. Die Gravitationskräfte ...

