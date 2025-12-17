ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, freut sich bekannt zu geben, dass Anna Byrne als Finalistin in der Kategorie "Most Inspirational and Impactful Leader" bei den CIPD 2026 HR Awards in Ireland ausgewählt wurde. Diese Anerkennung unterstreicht Annas außergewöhnliche Führungsqualitäten, ihr unerschütterliches Engagement für eine mitarbeiterorientierte Unternehmenspolitik und ihren bedeutenden Einfluss innerhalb der gesamten Organisation.

The CIPD HR Awards in Ireland

Die CIPD HR Awards unterstreichen die entscheidende Rolle der Personalabteilung bei der Umsetzung von Strategien, der Leitung von Transformationsprozessen und der Förderung des Unternehmenserfolgs. Unter der Aufsicht von CIPD Ireland und mit Unterstützung unabhängiger akademischer Experten würdigen die Auszeichnungen Innovation, Integrität und Wirkung innerhalb der modernen Personalpraxis.

In diesem Jahr werden vier neue Kategorien eingeführt, darunter die Auszeichnung "Most Inspirational and Impactful Leader" (Inspirierendster und einflussreichster Führungskraft), die die sich wandelnden Prioritäten der heutigen dynamischen HR-Landschaft widerspiegelt. Diese Kategorie würdigt Personen, die sich für den Personalbereich einsetzen, werteorientierte Führungsqualitäten verkörpern und einen klaren, messbaren Einfluss auf Kultur, Fähigkeiten und Leistung haben.

Als Finalistin zeichnet sich Anna durch ihre inspirierende Führungsstärke, ihr Engagement für die Förderung anderer und ihre Fähigkeit aus, bei ProAmpac eine Kultur der Zusammenarbeit, des Wachstums und der Verantwortlichkeit zu fördern. Ihre Arbeit ist ein hervorragendes Beispiel für die starke Ausrichtung auf Menschen, Ziele und Leistung, die mit den CIPD Awards gewürdigt werden soll.

"Wir freuen uns sehr, dass Anna auf nationaler Ebene ausgezeichnet wurde", erklärte Ann Marie Braker, Personalvorstand bei ProAmpac. "Ihre Leidenschaft, Integrität und ihr Engagement für die Stärkung unserer Teams machen sie zu einer außergewöhnlichen Führungskraft und einem unschätzbaren Teil unseres Unternehmens."

Bei den CIPD 2026 HR Awards werden die Finalisten geehrt und die Gewinner bei der bevorstehenden Zeremonie bekannt gegeben, um die Personen und Organisationen zu würdigen, die die Zukunft des Personalwesens gestalten.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit ProActive Sustainability bietet innovative, nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Die in Cincinnati ansässige ProAmpac gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte und Dienstleistungen innehaben. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investitionshorizont sowie eine auf alle Interessengruppen zugeschnittene Ausrichtung. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist der ideale Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital gehört zu den Unterzeichnern der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter PPCPartners.com.

