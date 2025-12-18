Die Partnerschaft bietet Creators eine End-to-End-Lösung zur Erstellung einer Reihe von Produkten in der 205 Milliarden US-Dollar schweren Creator Economy

Picsart, die weltweit führende Digital-Creation-Plattform mit über zwei Milliarden Downloads und mehr als 100 Millionen aktiven Nutzern pro Monat, kooperiert mit Zazzle, dem Weltmarktführer für personalisierte Produkte und Designs, um Picsart-Nutzern eine End-to-End-Drucklösung anzubieten. Die neue "Vibe-Design-to-Print"-Integration lässt sich nahtlos in die kürzlich erweiterte Suite von KI-Produkten von Picsart integrieren, darunter AI Assistant und Flows, und ermöglicht es Creators, Ideen zu entwickeln, zu iterieren, Designs zu entwerfen und ihre Werke als physische Kunstwerke und Produkte zum Leben zu erwecken.

"Unsere Mission bei Picsart war es schon immer, Creators die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken", so Hovhannes Avoyan, Gründer und CEO von Picsart. "Wir starten in ein Jahr, das unserer Meinung nach das Jahr der kreativen Unternehmer sein wird, und Creators konzentrieren sich mehr denn je darauf, ihre Inhalte in Einnahmen umzuwandeln. Unsere Partnerschaft mit Zazzle zielt darauf ab, genau diesen Trend zu bedienen, indem wir es jedem, insbesondere unserer Kernzielgruppe der Generation Z, ermöglichen, digitale Kreationen mühelos in physische Produkte umzuwandeln. Durch diese nahtlose Integration ermöglichen wir es Creators, ihre Kreativität im großen Stil zu kommerzialisieren und aktiv an der wachsenden Creator-to-Commerce-Wirtschaft teilzuhaben."

"Bei Zazzle waren wir schon immer der Meinung, dass Kreativität mehr ist als nur Design vielmehr geht es darum, Menschen zu befähigen, ihre Ideen in konkrete Erlebnisse umzusetzen", so Jeff Beaver, Mitbegründer von Zazzle. "Unsere Partnerschaft mit Picsart bietet Creators einen einfachen Weg von der digitalen Inspiration zur physischen Realität. Für die mit der digitalen Welt aufgewachsene Gen Z schafft Zazzle einen einzigartigen Moment des Entdeckens, wenn Pixel plötzlich zu Produkten werden, wenn eine digitale Idee zu einer realen Kreation wird, die man anfassen, tragen oder teilen kann."

Diese Transformation von digital zu physisch zeigt sich besonders deutlich bei der Gen Z, die mehr als die Hälfte der Picsart-Nutzer in über 150 Ländern ausmacht. Diese Generation geht über die Erstellung von Inhalten hinaus und entwickelt sich in Richtung Unternehmertum. Picsart entwickelt seine Plattform daher kontinuierlich weiter, um Creator-gesteiertes, zielgerichtete Designs zu unterstützen, indem es KI-gestützte Tools mit Anpassungsmöglichkeiten auf professionellem Niveau kombiniert, die kreative Kontrolle und Kunstfertigkeit erhalten. Diese Dynamik spiegelt sich auch im Anstieg der Nutzerzahlen um 110 gegenüber dem Vorjahr wider, die auf der Webplattform von Picsart benutzerdefinierte Bearbeitungen vornehmen, was die steigende Nachfrage nach skalierbarer Personalisierung ohne Kompromisse bei der Designintegrität unterstreicht. Die Partnerschaft mit Zazzle greift diesen Trend auf und ermöglicht es jedem, angefangen bei Personen mit kreativen Hobbys über aufstrebende Creators bis hin zu professionellen Designern, benutzerdefinierte Designs nahtlos in hochwertige, individuell angefertigte Produkte umzusetzen.

Laut dem 2025 Creator Economy Market Report von Grand View Research hatte die globale Creator Economy 2024 einen Wert von 205 Milliarden US-Dollar und soll laut Prognosen bis 2033 auf über 1,3 Billionen US-Dollar anwachsen. Der Bericht führt dieses Wachstum auf "die steigende Nachfrage nach personalisierten Inhalten, die Direct-to-Fan-Monetarisierung und die weit verbreitete Nutzung digitaler Plattformen zurück, die es Einzelpersonen ermöglichen, Content-Unternehmer zu werden". Eine von Kajabi und Qualtrics im Jahr 2025 durchgeführte Umfrage ergab außerdem, dass sich heute 59 der Creators als Unternehmer verstehen, was einem Anstieg von 16 gegenüber dem Vorjahr entspricht und den Wandel von der Erstellung von Inhalten hin zum Handel unterstreicht.

Mit dieser Integration bringt Picsart zudem seine erste Mini-App auf den Markt und erweitert seine Plattform um eine in die App integrierte Funktion. Diese ermöglicht es Creators, nahtlos vom Design zum Druck mit Zazzle überzugehen, ohne dabei Picsart verlassen zu müssen. Die Integration ist ab sofort auf Picsart verfügbar und ermöglicht es Creators, eine Vielzahl von physischen Produkten herzustellen, einschließlich Kunst-/Fotodrucke, T-Shirts, Taschen, Visitenkarten, Flyer, Einladungen und andere Artikel. Es kommen ständig neue Produkte hinzu, sodass Creators immer neue Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ihre Designs zum Leben zu erwecken. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Picsart.

Über Picsart

Picsart ist eine anerkannte KI-gestützte Plattform für kreative Unabhängigkeit in einer globalen Wirtschaft, die zunehmend von Inhalten bestimmt und beeinflusst wird. Seit über 14 Jahren ist Picsart mit der nächste Generation von Geschichtenerzählern die Digital Natives der Generation Z gewachsen und hat es ihnen ermöglicht, ungehindert und ohne Einschränkungen zu gestalten, zu branden und zu entwickeln. Mit rund 100+ Millionen aktiven Nutzern pro Monat und über 2 Milliarden Downloads ist Picsart auf dem besten Weg, sich zum kreativen Motor hinter dem 750 Milliarden US-Dollar schweren Markt für kleine Unternehmen, Unternehmer und Marken zu entwickeln. Das Unternehmen bietet eine Reihe innovativer und intuitiver Tools und Lösungen, die die Kreativ-, Marketing- und Werbeprozesse revolutionieren. In einer Zeit, in der Kreativität zunehmend an Bedeutung für Identität, Einfluss, Unternehmertum und Rentabilität gewinnt, ist Picsart die Plattform für skalierbares, selbstgesteuertes Storytelling in einer Content-First-Wirtschaft.

Über Zazzle

Zazzle ist ein globaler Online-Marktplatz, auf dem Kunden nach Bedarf einzigartige Designs und Produkte erstellen können. Als von Menschen gestaltete Plattform bietet Zazzle Kunden und Creators die Tools, mit denen sie ihre persönlichsten Ideen zum Leben erwecken können: von Bekleidung und Accessoires über Einrichtungsgegenstände und Einladungen bis hin zu Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringen. Durch patentierte Technologie, die Echtzeit-Design und individuelle Herstellung erlaubt, macht Zazzle die Gestaltung der wichtigsten Momente im Leben möglich. Zazzle wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien.

