VeritasChain hat heute seine Architektur "Verifiable AI Provenance Framework" (VAP) vorgestellt, neue Forschungsergebnisse zu überprüfbaren Prüfpfaden veröffentlicht und die Einreichung von Informationen bei 58 Aufsichtsbehörden in 43 Ländern bestätigt. Diese Meilensteine bringen VeritasChain seiner Mission näher, ein globales Rahmenwerk für überprüfbare Auditierbarkeit in KI und algorithmischem Handel zu etablieren.

Verifiable AI Provenance Framework (VAP)

VAP ist eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur, die für die unabhängige Überprüfung von KI-Entscheidungen entwickelt wurde. Es handelt sich nicht um ein einzelnes Produkt, sondern um ein Rahmenwerk, das definiert, wie kryptografische Beweise und die Überprüfung durch Dritte über verschiedene Systeme hinweg zusammenwirken.

Die Architektur zeichnet Ereignisse von der Entscheidung bis zur Ausführung als unveränderliche Prüfpfade auf und erleichtert so die behördliche Überprüfung und die Analyse nach Vorfällen, ohne dass man sich auf institutionelles Vertrauen verlassen muss. VAP baut auf dem VeritasChain-Protokoll (VCP) auf und behandelt kryptografische Beweise als Kernelement der KI-Sicherheit.

Forschungspublikationen

VeritasChain hat zwei sich ergänzende Artikel auf Zenodo veröffentlicht, in denen die Machbarkeit und Notwendigkeit einer überprüfbaren KI-Infrastruktur dargelegt wird:

Empirische Studie: "Kryptografisch überprüfbare Prüfpfade im algorithmischen Live-Handel: Eine empirische Studie unter Verwendung von VCP v1.0" https://zenodo.org/records/17920524

https://zenodo.org/records/17920524 Regulierungsanalyse: "Warum offene kryptografische Standards für die Überprüfbarkeit von KI wichtig sind: Formale Analyse und regulatorische Angleichung" https://zenodo.org/records/17947483

Der offizielle AI Decision Auditability Benchmark (v1.0) einschließlich der Scorecard und der regulatorischen Zuordnung ist verfügbar unter: https://github.com/veritaschain/vcp-spec/tree/main/benchmark

Globale Regulierung und Branchenengagement

VeritasChain hat VCP- und VAP-Materialien bei 58 Regulierungsbehörden in 43 Ländern eingereicht, darunter Behörden in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika und im Nahen Osten und Afrika. Diese Einreichungen unterstützen das Verständnis der Regulierungsbehörden für die kryptografische Überprüfbarkeit innerhalb von Rahmenwerken wie dem EU-KI-Gesetz.

Auch in der Industrie findet die Methodik zunehmend Anklang. Zwei globale Tier-1-Netzwerke für professionelle Dienstleistungen haben begonnen, den VeritasChain Benchmark Score bei der Entwicklung ihrer unabhängigen KI-Audit- und Assurance-Methoden zu referenzieren.

Über VeritasChain

VeritasChain entwickelt offene, kryptografiebasierte Standards für überprüfbare Prüfpfade in KI-gesteuerten Systemen. Seine Arbeit umfasst Protokollentwurf (VCP), Assurance-Architektur (VAP), offene Benchmarks und empirische Forschung und ermöglicht so regulierungsfähige, unabhängig überprüfbare KI-Systeme.

Weitere Informationen:https://veritaschain.org https://github.com/veritaschain

