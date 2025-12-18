EQS-News: Vantage Foundation / Schlagwort(e): ESG/Vereinbarung

Die Banking Academy of Vietnam und die Vantage Foundation gehen eine strategische Partnerschaft zur Förderung der Finanzbildung ein



18.12.2025 / 03:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HANOI, Vietnam, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Banking Academy of Vietnam (BAV) und die Vantage Foundation haben am 16. Dezember im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der Zentrale der Banking Academy in Hanoi eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet und damit ihre strategische Partnerschaft offiziell besiegelt. Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit zur Unterstützung künftiger Bildungsinitiativen, wobei die Durchführung des Programms bis 2026 geplant ist. An der Zeremonie nahmen hochrangige Führungskräfte und Vertreter beider Institutionen teil. Die Banking Academy of Vietnam wurde vertreten durch Assoc. Prof. Dr. Pham Thi Hoang Anh, amtierende Präsidentin; Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Phuong, Vizepräsident; Assoc. Prof. Dr. Tran Viet Dung, Direktor des Instituts für Bankenforschung, und Assoc. Herr Prof. Dr. Le Ngoc Thang, Leiter der Personalabteilung. Die Vantage Foundation wurde durch Herrn Adam Siew, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung, Herrn Floyd Wang, Hauptvertreter in Vietnam, und Frau Monica Wang, Leiterin der Abteilung für globale Projekte, vertreten. Die Veranstaltung begann mit einem formellen Empfang und der Vorstellung der Delegierten, gefolgt von Einführungsvideos, in denen die Missionen und institutionellen Stärken der BAV und von Vantage vorgestellt wurden. Diese Präsentationen legten den Kontext für eine Partnerschaft fest, die auf gemeinsamen Prioritäten in den Bereichen Bildung, Kapazitätsaufbau und langfristige Entwicklung des Humankapitals basiert. Die Eröffnungsrede wurde von Assoc. Prof. Dr. Pham Thi Hoang Anh gehalten, die das Engagement der Banking Academy für die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern bekräftigte, um die akademische Qualität und die praktische Relevanz der Finanzausbildung zu verbessern. Anschließend hielt Herr Adam Siew eine Rede, in der er die zunehmende Bedeutung der Bildung für die Vorbereitung künftiger Talente auf einen zunehmend datengesteuerten und technologiegestützten Finanzsektor hervorhob. Er wies darauf hin, dass Bildung eine entscheidende Rolle für eine nachhaltige Entwicklung spielt, insbesondere da künstliche Intelligenz und Datenanalyse die Finanzentscheidungen neu gestalten. Der Höhepunkt der Zeremonie war die feierliche Unterzeichnung der strategischen Kooperationsvereinbarung, mit der die Partnerschaft zwischen den beiden Institutionen offiziell bestätigt wurde. Die Absichtserklärung umreißt Bereiche der Zusammenarbeit, darunter die gemeinsame Entwicklung von Bildungsprogrammen, die Mobilisierung internationaler Fachkenntnisse und Ressourcen sowie koordinierte Kommunikationsmaßnahmen, um den Wert der finanziellen Bildung zu vermitteln. Als erstes Programmkonzept im Rahmen der Partnerschaft planen die BAV und Vantage eine Zusammenarbeit bei einer eintägigen Schulung mit dem Titel "Financial Data Analysis and Decision-Making in the Era of AI" (Finanzdatenanalyse und Entscheidungsfindung im Zeitalter der KI). Das Programm ist vorläufig für Ende Februar bis Anfang März 2026 geplant und wird in Präsenzform an der Banking Academy of Vietnam in Hanoi durchgeführt, wobei eine Online-Teilnahme für andere Städte möglich ist. Die Teilnehmer erhalten ein Abschlusszertifikat und die Einführung des Programms in Zusammenarbeit mit anderen führenden vietnamesischen Universitäten ist vorgesehen. Die Zeremonie endete mit einem symbolischen Austausch von Blumen und Erinnerungsgeschenken, einem offiziellen Gruppenfoto und einem Networking unter den Vertretern. Die Veranstaltung dient ausschließlich der offiziellen Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft und umfasst zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder Kursangebote noch Schulungsdurchführungen oder studentische Aktivitäten. Informationen zur Vantage Foundation Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre im Vereinigten Königreich gegründet wurde. Die Stiftung hat sich mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammengetan, darunter Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach for Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fördern. Weitere Informationen finden Sie auf www.vantage.foundation Informationen zur Banking Academy of Vietnam Die Banking Academy of Vietnam (BAV) ist eine führende öffentliche Hochschule, die sich auf Bankwesen, Finanzen, Wirtschaft und Betriebswirtschaft spezialisiert hat. Die BAV wurde unter der Schirmherrschaft der Staatsbank von Vietnam gegründet und hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Finanz- und Bankfachkräfte des Landes gespielt. Die Akademie legt großen Wert auf akademische Exzellenz, angewandte Forschung und Branchenrelevanz und dient als wichtige Talentschmiede für den öffentlichen und privaten Finanzsektor Vietnams. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.hvnh.edu.vn/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847626/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847627/2.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-banking-academy-of-vietnam-und-die-vantage-foundation-gehen-eine-strategische-partnerschaft-zur-forderung-der-finanzbildung-ein-302645343.html



18.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News