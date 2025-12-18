Frankfurt am Main (ots) -Pünktlich zur Weihnachtszeit macht die J&T Direktbank ihren Kundinnen und Kunden ein ganz besonderes Geschenk: Sie erhöht zum 18.12.2025 die Zinsen für ALLE Festgeldlaufzeiten - aber nur für kurze Zeit! Wer jetzt handelt, sichert sich attraktive Konditionen für eine sichere und planbare Geldanlage.Die Aktion läuft bis zum 31. Januar 2026:Bis Ende Januar profitieren Kunden der Direktbank von deutlich verbesserten Zinssätzen. Danach gelten wieder die regulären Konditionen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Geld langfristig zu attraktiven Bedingungen anzulegen - und starten Sie mit einem Plus ins neue Jahr.Festgeldzinsen ab 18.12.2025 bis 31.01.2026 im Überblick:1 Jahr: 2,50% statt 2,40% Zinsen p.a.1,5 Jahre: 2,50% statt 2,40% Zinsen p.a.2 Jahre: 2,60% statt 2,50% Zinsen p.a.3 Jahre: 2,60% statt 2,50% Zinsen p.a.4 Jahre: 2,70% statt 2,60% Zinsen p.a.5 Jahre: 3,05% statt 2,80% Zinsen p.a.7 Jahre: 3,05% statt 2,80% Zinsen p.a.10 Jahre: 3,05% statt 3,00% Zinsen p.a.Die Vorteile des J&T Festgeldkontos:Sicherheit: Die Einlagen sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde geschützt. Dies bedeutet, dass alle Ersparnisse bei der J&T Direktbank sicher sind, selbst in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten.Flexibilität: Mit dem Tagesgeldkonto haben alle Kunden die Möglichkeit, jederzeit auf ihr Geld zuzugreifen. Dies bringt die Freiheit, auf unerwartete finanzielle Bedürfnisse zu reagieren, ohne auf Rendite verzichten zu müssen. Die J&T Direktbank differenziert nicht zwischen Neu- und Bestandskunden. Der derzeitige Zinssatz von 1,75% pro Jahr gilt für jeden.Attraktive langfristige Optionen: Während die Zinsen für Tagesgeld und kurze Laufzeiten beim Festgeld sinken können, bleiben die Zinsen für lange Laufzeiten stabil. Wenn Sie bereit sind, Ihr Geld für einen längeren Zeitraum anzulegen, können Sie von sehr attraktiven Renditen profitieren.Einfache Handhabung: Alle Konten sind einfach online zu verwalten, sodass Kunden jederzeit einen Überblick über ihre Finanzen haben. Die Eröffnung eines Kontos und die Verwaltung der Einlagen sind unkompliziert, kostenlos und mit der J&T Online-Banking App jederzeit abrufbar.Die J&T Direktbank auf einen Blick:Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, die in erster Linie klassische Anlageprodukte wie Festgeld und Tagesgeld auf dem deutschen Markt anbietet. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessen und einer etablierten technischen Plattform kann die Bank diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weitergeben. Darüber hinaus profitieren die Kunden von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind.Die J&T Banka bietet ein umfangreiches Angebot von Dienstleistungen in Zentral- und Osteuropa an. Dazu gehören Privat- und Retailbanking, Vermögensverwaltung für Privatkunden und Institutionen, Investmentbanking sowie Projektfinanzierungen. Im April 2025 bestätigte die internationale Ratingagentur Moody's das langfristige Einlagenrating der J&T Banka mit Baa2 und hob den Ratingausblick von stabil auf positiv an.Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter www.jtdirektbank.de.Pressekontakt:Nils RaheJ&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung DeutschlandFranklinstraße 56D-60486 Frankfurt am MainE-Mail: presse@jtdirektbank.deOriginal-Content von: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168876/6181807