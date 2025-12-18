Eine einheitliche Plattform, die nicht ausgewertete Zeitdaten in Echtzeit in länder- und kundenkonforme Personaltransaktionen umwandelt

Mercans, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für die Lohnabrechnung, Personalmanagement und HR-SaaS-Lösungen, gab heute die Einführung seiner Workforce Management (WFM)- und Urlaubsverwaltungs-Engine der nächsten Generation bekannt der weltweit ersten Plattform, die nicht ausgewertete Zeit- und Anwesenheitsdaten anhand länderspezifischer Gesetze und kundenspezifischer Richtlinien auswertet und in vollständig ausgewertete, abrechnungsfertige Zeittransaktionen umwandelt.

Diese bahnbrechende Engine verändert grundlegend die Art und Weise, wie Unternehmen Zeit, Anwesenheit und Urlaub grenzüberschreitend verwalten, indem sie manuelle Regelauslegungen, fragmentierte Systeme und länderspezifische Anpassungen überflüssig macht.

Lösung einer globalen Herausforderung im Personalwesen

Herkömmliche Zeit- und Anwesenheitssysteme erfassen rohe oder nicht ausgewertete Daten Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Abwesenheiten und Urlaubsanträge -, können diese Daten jedoch nicht im Kontext interpretieren. Das Ergebnis ist eine starke Abhängigkeit von manuellen Validierungen, lokalen Heuristiken und Lohnanpassungen, die fehleranfällig, nicht skalierbar und mit Compliance-Risiken behaftet sind.

Die neue Engine von Mercans ändert dieses Paradigma.

Die Plattform nimmt unausgewertete Personaldaten auf und wendet Tausende von länderspezifischen und kundendefinierten Regeln an, darunter Arbeitsgesetze, Tarifverträge, Unternehmensrichtlinien und Ausnahmeregelungen, um ausgewertete Zeit- und Anwesenheitstransaktionen zu erstellen, die sofort von Lohnabrechnungs-, Finanz- und Compliance-Systemen verarbeitet werden können.

Wichtige bahnbrechende Funktionen

Universelle Regelintelligenz

Unterstützt jedes Land , jede Arbeitsvorschrift und jede Kundenrichtlinie

, und Umfasst Arbeitszeitregeln, Überstunden, Nachtarbeit, Feiertage, Ruhezeiten, Bereitschaftsregeln, Pausen, Schichtzulagen und Urlaubsansprüche

KI-gesteuerte Zeitbewertungs-Engine

Wandelt rohe Zeitstempel in rechtlich und vertraglich bewertete Zeiten um

Klassifiziert Transaktionen automatisch in reguläre Arbeitszeiten, Überstundenstufen, Zulagen und gesetzliche oder vertragliche Ausnahmen

Einheitliche Personal- und Urlaubslogik

Integriert Zeit, Anwesenheit, Urlaub und Abwesenheiten nahtlos in ein einziges Bewertungsframework

nahtlos in ein einziges Bewertungsframework Unterstützt gesetzlichen Urlaub, vertraglichen Urlaub, Sonderurlaub und länderspezifische Ansammel- und Anspruchsmodelle

Lohnabrechnungsfähige Ausgabe

Erzeugt vollständig bewertete, überprüfbare Transaktionen, die direkt in Lohnabrechnungs-, ERP- und Finanzsysteme eingespeist werden

die direkt in Lohnabrechnungs-, ERP- und Finanzsysteme eingespeist werden Eliminiert manuelle Lohnabrechnungsanpassungen und Abstimmungen

Überprüfbarkeit und Compliance durch Design

Jede bewertete Transaktion enthält einen vollständigen Regelverlauf und einen Compliance-Logik-Trail

Entwickelt für gesetzliche Audits, interne Kontrollen und Anforderungen der Unternehmensführung

"Seit Jahrzehnten akzeptieren globale Arbeitgeber, dass Arbeitszeit und Anwesenheit von Land zu Land manuell interpretiert werden müssen. Wir haben diese Annahme abgelehnt", sagte Tatjana Domovits, Group CEO bei Mercans

"Diese Engine verfolgt nicht nur die Zeit. Sie versteht Zeit im Kontext von Gesetzen, Richtlinien und vertraglichen Verpflichtungen. Sie schafft eine einzige globale Sprache für Personalvorgänge."

Speziell für globale Unternehmen entwickelt

Die Mercans Workforce Leave Management Engine wurde entwickelt für:

Multinationale Unternehmen

Verteilte und hybride Belegschaften

Stark regulierte Branchen

Unternehmen, die Compliance-orientierte, KI-gesteuerte HR- und Gehaltsabrechnungsprozesse anstreben

Durch die Trennung von Datenerfassung und Regelauswertung ermöglicht Mercans seinen Kunden, jede beliebige Front-End-Lösung zur Zeiterfassung zu verwenden und sich gleichzeitig auf die intelligente Engine von Mercans als einzige Quelle für bewertete Mitarbeiterdaten zu verlassen.

Über Mercans

Mercans ist ein globaler Anbieter von Lösungen für die Lohnabrechnung, Personalverwaltung und HR-Technologie und bedient multinationale Unternehmen in mehr als 100 Ländern. Mercans kombiniert fundiertes regulatorisches Fachwissen mit fortschrittlichen KI-gesteuerten Plattformen, um konforme, skalierbare und zukunftsfähige Personallösungen anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mercans.com.

