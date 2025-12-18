FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Bertrandt, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen
17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen
22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen
GBR: Accenture, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25
08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25
08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 POL: Industrieproduktion 11/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Bauproduktion 10/25
13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25
14:30 USA: Realeinkommen 11/25
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schufa-Speicherfristen für erledigte Zahlungsstörungen
11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025
SONSTIGE TERMINE
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi