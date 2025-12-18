Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Nur noch ein paar Tage bis Weihnachten, und es gibt noch so viel zu tun. Habe ich alle Geschenke, reicht der Rotkohl, wie sieht es mit dem Baumschmuck aus? Dieses nicht nachlassende Gedankenkarussell kennen wir alle - und dann ist es an der Zeit, "Stopp" zu sagen, damit der Stress nicht überhandnimmt. Marco Chwalek hat für uns nach wirkungsvollen Maßnahmen gefragt:Sprecher: Stress abzubauen ist für unsere Gesundheit unerlässlich. Für kranke Menschen, zum Beispiel mit Diabetes bedeutet chronischer Stress weitere Belastungen für die Gesundheit. Wir müssen also Strategien entwickeln, um Stress abzubauen, erklärt uns Stephanie Morcinek vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Und diese ist eine davon:O-Ton Stephanie Morcinek: 15 Sekunden"Es nimmt unglaublich viel Druck weg, wenn man sich selber auch mal sagt, dass man nicht immer perfekt sein muss, dass man auch mal Fehler machen darf. Ja, man muss einfach das Leben gelassener nehmen und sich selber auch sagen: Ja, heute ist es nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, aber morgen, da sieht es auch wieder besser aus."Sprecher: Stress führt oft zu falschen Essgewohnheiten und dann häufig auch zu Übergewicht. Wie kann man vorbeugen?O-Ton Stephanie Morcinek: 23 Sekunden"Um Stress zu vermeiden, sollten Sie achtsam essen und sich bewusst Zeit für das Essen nehmen, also ohne Ablenkung durch das Smartphone oder den Fernseher. Genießen Sie wirklich jeden Bissen. Versuchen Sie ihn lange zu kauen und den Geschmack wahrzunehmen. Und greifen Sie natürlich lieber zu Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, also zu natürlichen, gesunden Zutaten, als zu hochverarbeiteten Lebensmitteln mit viel Fett und viel Zucker."Sprecher: Welche Strategien zum Stressabbau empfehlen Sie noch?O-Ton Stephanie Morcinek: 23 Sekunden"Es gibt noch zwei weitere Maßnahmen gegen Stress. Die erste ist, sich bewusst Freiräume einzuplanen. Also Zeit im Kalender - ohne To Dos, ohne Termine. Und das zweite sind Spaziergänge in der Natur, am besten im Wald, zehn bis zwanzig Minuten täglich. Und wenn man möchte, kann man das natürlich steigern. Weil, beim Laufen vergessen wir einfach diese stressigen Sachen. Wir kommen wieder auf ganz andere Ideen, sehen andere Dinge."Abmoderation: Und diese Tipps gegen Stressabbau können wir gleich als gute Vorsätze mit ins neue Jahr nehmen, empfiehlt der "Diabetes Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6181811