DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel gut behauptet
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.49 Uhr um 11 Punkte auf 23.903. In den Handel gegangen war er mit 23.909 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.921 und das Tagestief bei 23.868 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 279 Kontrakte.
December 17, 2025 23:51 ET (04:51 GMT)
