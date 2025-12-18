Anzeige
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch - und er hat gerade erst begonnen
Dow Jones News
18.12.2025 06:45 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Dezember

=== 
  07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Baugenehmigungen Oktober 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz November 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember 
     PROGNOSE: 98 
     zuvor:  98 
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: 1,75% 
     zuvor:  1,75% 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: 4,00% 
     zuvor:  4,00% 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     Bank Rate 
     PROGNOSE: 3,75% 
     zuvor:  4,00% 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
     Einlagensatz 
     PROGNOSE: 2,00% 
     zuvor:  2,00% 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 225.000 
     zuvor:  236.000 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember 
     PROGNOSE: +2,0 
     zuvor:  -1,7 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise November 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj 
     September: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     Verbraucherpreise Kernrate 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     September: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj 
*** 14:30 US/Realeinkommen 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 
     für Wachstum und Inflation in der Eurozone 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November 
  22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q 
 
***   - BE/EU-Gipfel 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 00:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
