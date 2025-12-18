DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Dezember

=== 07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis 08:00 DE/Baugenehmigungen Oktober *** 08:00 CH/Handelsbilanz November *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 98 zuvor: 98 *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 1,75% zuvor: 1,75% *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,00% *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 3,75% zuvor: 4,00% *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 236.000 *** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember PROGNOSE: +2,0 zuvor: -1,7 *** 14:30 US/Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj September: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj September: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q *** - BE/EU-Gipfel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

December 18, 2025

