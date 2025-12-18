DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:

=== + MDAX AUFNAHME - Aumovio - TKMS HERAUSNAHME - Gerresheimer - Hellofresh + SDAX AUFNAHME - Gerresheimer - Hellofresh - Ottobock - PSI Software - Tonies - Verbio HERAUSNAHME - Amadeus Fire - Formycon - LPKF - Procredit - Stratec - Thyssenkrupp Nucera + TECDAX AUFNAHME - Ottobock HERAUSNAHME - PNE + STOXX-600 AUFNAHME - Airtel Africa - Asseco Poland - De Longhi - Huber + Suhner - Quilter - Verisure HERAUSNAHME - Diasorin - Hemnet - Lanxess - Ocado - SEB - Tate & Lyle + S&P-500 AUFNAHME - Carvana - Comfort Systems USA - CRH HERAUSNAHME - LKQ - Mohawk Industries - Solstice Advanced Materials ===

