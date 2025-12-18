© Foto: Stephane Lemouton - Stephane Lemouton/SIPA

Die französische Bank Societe Generale steht nach einer dreistelligen Kursrallye bei Analysten hoch im Kurs. Auch für 2026 zählen die Analysten von BofA Research sie zu den vielversprechendsten Aktien. Mit einem ehrgeizigen Plan zur Profitabilitätssteigerung und einer attraktiven Kapitalrückführung setzt die Großbank auf Kostensenkungen und eine digitale Zukunft, um langfristig herausragende Renditen zu erzielen. Die Analysten von Bank of America haben das Kursziel auf 85 Euro angehoben, was eine Kurssteigerung von 35 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. Die Aktie, die in den vergangenen 12 Monaten schon 150 Prozent hinzugewonnen hat und damit sämtliche Bank-Aktien in den …