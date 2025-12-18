Der Goldpreis hat in den vergangenen Jahren eine unglaubliche Rallye erlebt. Doch das Edelmetall könnte nun einen langen Bärenmarkt erleben, sagt ein Experte. Das steckt dahinter: Negative Prognose Angesichts der zuletzt stark gestiegenen Preise beim Gold und der geopolitischen Lage gehen viele Experten davon aus, dass sich der Preis des Edelmetalls in den kommenden Monaten weiter steigern wird. Doch Avi Gilburt, Gründer von Elliott Wave Trader, ...

