AUTO-CHIPS - Allen Warnungen vor einer Abhängigkeit von China zum Trotz: Die deutsche Autoindustrie will verstärkt Chips aus der Volksrepublik beziehen. "Es wird für die Automobilbranche durchaus attraktiv, intensiver Halbleiter in China einzukaufen", sagte BMW-Einkaufsvorstand Nicolai Martin im Handelsblatt-Interview. China könne sehr große Mengen an Halbleitern zur Verfügung stellen. "Auf diese günstigen Chips nicht zurückzugreifen, wäre schwierig." Man müsse sich nur vernünftig gegen die Risiken absichern. Für Martin ergibt es "keinen Sinn, eine vollständige Abkopplung von China anzustreben". Volkswagen und Mercedes-Benz verfolgten eine ähnliche Strategie, verlautet aus Industriekreisen. "Wir kommen beim Thema Halbleiter nicht an China vorbei - weder in der Menge noch bei der Qualität und schon gar nicht beim Preis", heißt es aus der Einkaufsabteilung eines großen deutschen Autobauers. Man versuche aber, Halbleiter aus mehreren Quellen zu beziehen. (Handelsblatt)

December 18, 2025

