Die Lithiumpreise präsentieren sich aktuell weiter in einer starken Verfassung. Und geht es nach den Experten der US-Großbank JPMorgan, so wird sich die Erholung der Kurse auch 2026 fortsetzen. Denn man erwartet ein beträchtliches Angebotsdefizit im kommenden Jahr - und vermutlich auch in den darauffolgenden Jahren. JPMorgan rechnet in den kommenden fünf Jahren mit einer deutlichen Verknappung am Lithiummarkt. Nach Einschätzung der Großbank dürfte sich ein strukturelles Angebotsdefizit von rund ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.