Die Lithiumpreise präsentieren sich aktuell weiter in einer starken Verfassung. Und geht es nach den Experten der US-Großbank JPMorgan, so wird sich die Erholung der Kurse auch 2026 fortsetzen. Denn man erwartet ein beträchtliches Angebotsdefizit im kommenden Jahr - und vermutlich auch in den darauffolgenden Jahren. JPMorgan rechnet in den kommenden fünf Jahren mit einer deutlichen Verknappung am Lithiummarkt. Nach Einschätzung der Großbank dürfte sich ein strukturelles Angebotsdefizit von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
