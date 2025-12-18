Die Nachfrage nach Pflege- und Sozialimmobilien bleibt trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten hoch. Während andere Segmente auf volatile Märkte reagieren, zeigen Healthcare-Investments 2025 ihre Stärke: Stabilität, gesellschaftliche Relevanz und nachhaltige Perspektiven 2025 war ein Jahr der Konsolidierung und Neuorientierung. Nach der Zinswende und einer Phase verhaltener Investitionstätigkeit hat sich der Markt für Pflege und Sozialimmobilien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
