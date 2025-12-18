FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1745 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1722 Dollar festgesetzt.

Im Fokus stehen im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank sowie Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind. Während bei der EZB von Experten derzeit keine Zinsänderung erwartet wird, hatte die US-Notenbank zuletzt die Zinsen weiter gesenkt. Ein schwächelnder Arbeitsmarkt gab trotz einer hartnäckigen Inflation dafür wohl den Ausschlag./jha/stk