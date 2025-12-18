Der US-amerikanische Pharma-Riese Merck & Co könnte bei zwei möglichen Blockbustern in den Genuss eines beschleunigten Zulassungsverfahrens der US-Gesundheitsbehörde FDA kommen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch exklusiv berichtet hat, könnten für das neue vorrangige Programm der FDA die Cholesterin-Pille Enlicitide und die Krebstherapie Sac-TMT (Sacituzumab Tirumotecan) ausgewählt werden.Reuters bezieht sich dabei auf interne Dokumente der FDA, die der Nachrichtenagentur vorliegen. ...

