PR Newswire
18.12.2025 08:06 Uhr
ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, December 18

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2025/12/17 USD ACCUMULATING ETF IE00BLRPQH31 USD 23075362.0000 3.7158
2025/12/17 RIZE CYBER USD ACC A IE00BJXRZJ40 USD 13708091.0000 8.2651
2025/12/17 CLASS USD ACC IE00BLRPRR04 USD 21258122.0000 5.5931
2025/12/17 RZ CR EC EB UC ET USD ACC IE000RMSPY39 USD 306771.0000 5.9563
2025/12/17 RIZE USA EN USD ACC ETF IE000PY7F8J9 USD 1502282.0000 5.8122
2025/12/17 RIZE GS INF USD DIS ETF IE000QUCVEN9 USD 11408665.0000 5.896
2025/12/17 ARK INV UCITS USD ACC ETF IE000GA3D489 USD 42499030.0000 8.0831
2025/12/17 ARK ART I&R UCITS USD ACC IE0003A512E4 USD 33667602.0000 9.7975
2025/12/17 ARK GN R UCTS USD ACC ETF IE000O5M6XO1 USD 8106854.0000 5.4474
2025/12/17 USD ACCUMULATING ETF IE000AON7ET1 USD 550000.0000 4.4477

© 2025 PR Newswire
