Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
17.12.25 | 08:28
7,950 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,9508,25008:14
PR Newswire
18.12.2025 08:06 Uhr
51 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 18

Bodycotewww.bodycote.com

18 December 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

17 December 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

42,000

Highest price paid per share (pence per share):

719.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

703.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

711.29p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,580,070 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,730,334 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,876,102 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

140

707

17/12/2025 08:05:55

00505438931TRLO1.1.1

XLON

2

707.5

17/12/2025 08:08:03

00505439533TRLO1.1.1

TRQX

13

707.5

17/12/2025 08:08:14

00505439726TRLO1.1.1

TRQX

132

707.5

17/12/2025 08:08:14

00505439725TRLO1.1.1

XLON

35

708

17/12/2025 08:09:29

00505440130TRLO1.1.1

CHIX

110

708

17/12/2025 08:09:29

00505440131TRLO1.1.1

BATE

15

710

17/12/2025 08:10:52

00505440692TRLO1.1.1

AQXE

214

708.5

17/12/2025 08:14:51

00505442132TRLO1.1.1

XLON

11

710

17/12/2025 08:15:18

00505442309TRLO1.1.1

AQXE

1

710.5

17/12/2025 08:18:02

00505443146TRLO1.1.1

CHIX

34

710.5

17/12/2025 08:18:02

00505443145TRLO1.1.1

CHIX

16

710

17/12/2025 08:18:19

00505443223TRLO1.1.1

TRQX

98

710.5

17/12/2025 08:18:25

00505443247TRLO1.1.1

BATE

174

709

17/12/2025 08:19:46

00505443777TRLO1.1.1

XLON

79

709.5

17/12/2025 08:24:46

00505445891TRLO1.1.1

XLON

29

709.5

17/12/2025 08:24:46

00505445892TRLO1.1.1

XLON

132

709

17/12/2025 08:29:09

00505447221TRLO1.1.1

XLON

14

708.5

17/12/2025 08:29:10

00505447227TRLO1.1.1

TRQX

105

709

17/12/2025 08:29:10

00505447226TRLO1.1.1

BATE

35

708.5

17/12/2025 08:30:23

00505447699TRLO1.1.1

CHIX

137

711.5

17/12/2025 08:37:38

00505450078TRLO1.1.1

XLON

11

712

17/12/2025 08:42:36

00505451424TRLO1.1.1

CHIX

26

712

17/12/2025 08:42:36

00505451425TRLO1.1.1

CHIX

133

712

17/12/2025 08:42:42

00505451476TRLO1.1.1

XLON

113

713

17/12/2025 08:45:12

00505452251TRLO1.1.1

BATE

2

713

17/12/2025 08:46:54

00505452729TRLO1.1.1

XLON

34

713

17/12/2025 08:46:54

00505452732TRLO1.1.1

XLON

62

713

17/12/2025 08:46:54

00505452730TRLO1.1.1

XLON

79

713

17/12/2025 08:46:54

00505452731TRLO1.1.1

XLON

16

711

17/12/2025 08:48:25

00505453181TRLO1.1.1

TRQX

81

711

17/12/2025 08:49:43

00505453623TRLO1.1.1

BATE

29

711

17/12/2025 08:50:17

00505453813TRLO1.1.1

CHIX

80

711

17/12/2025 08:51:27

00505454384TRLO1.1.1

XLON

50

711

17/12/2025 08:51:27

00505454385TRLO1.1.1

XLON

3

711

17/12/2025 08:51:27

00505454386TRLO1.1.1

XLON

14

711

17/12/2025 08:51:37

00505454420TRLO1.1.1

TRQX

14

710

17/12/2025 08:54:00

00505455133TRLO1.1.1

AQXE

14

710

17/12/2025 08:54:00

00505455134TRLO1.1.1

AQXE

33

710.5

17/12/2025 08:59:09

00505456678TRLO1.1.1

CHIX

462

711.5

17/12/2025 09:06:00

00505459251TRLO1.1.1

XLON

96

711.5

17/12/2025 09:08:01

00505460055TRLO1.1.1

BATE

1

711.5

17/12/2025 09:08:01

00505460057TRLO1.1.1

BATE

97

711.5

17/12/2025 09:08:01

00505460056TRLO1.1.1

BATE

34

711.5

17/12/2025 09:08:01

00505460058TRLO1.1.1

CHIX

126

711.5

17/12/2025 09:08:01

00505460059TRLO1.1.1

XLON

11

711

17/12/2025 09:13:23

00505461463TRLO1.1.1

AQXE

128

711.5

17/12/2025 09:13:23

00505461462TRLO1.1.1

XLON

13

711

17/12/2025 09:13:23

00505461464TRLO1.1.1

AQXE

13

711

17/12/2025 09:13:23

00505461465TRLO1.1.1

AQXE

17

711

17/12/2025 09:13:23

00505461466TRLO1.1.1

TRQX

18

711

17/12/2025 09:13:23

00505461467TRLO1.1.1

TRQX

37

713

17/12/2025 09:25:45

00505465010TRLO1.1.1

CHIX

28

713

17/12/2025 09:25:49

00505465037TRLO1.1.1

XLON

12

713

17/12/2025 09:25:49

00505465038TRLO1.1.1

XLON

391

713

17/12/2025 09:25:49

00505465039TRLO1.1.1

XLON

18

712.5

17/12/2025 09:25:49

00505465040TRLO1.1.1

TRQX

127

713

17/12/2025 09:25:51

00505465043TRLO1.1.1

BATE

34

712

17/12/2025 09:27:02

00505465282TRLO1.1.1

CHIX

103

712

17/12/2025 09:27:02

00505465280TRLO1.1.1

BATE

14

712.5

17/12/2025 09:27:13

00505465322TRLO1.1.1

AQXE

17

712

17/12/2025 09:27:55

00505465646TRLO1.1.1

TRQX

45

712

17/12/2025 09:28:15

00505465697TRLO1.1.1

XLON

126

712

17/12/2025 09:28:15

00505465696TRLO1.1.1

XLON

12

712.5

17/12/2025 09:29:11

00505466127TRLO1.1.1

AQXE

22

712.5

17/12/2025 09:32:13

00505466975TRLO1.1.1

CHIX

77

713.5

17/12/2025 09:35:04

00505467589TRLO1.1.1

XLON

89

713.5

17/12/2025 09:39:26

00505468749TRLO1.1.1

BATE

33

713.5

17/12/2025 09:39:26

00505468750TRLO1.1.1

CHIX

41

713.5

17/12/2025 09:39:26

00505468751TRLO1.1.1

XLON

262

714

17/12/2025 09:42:16

00505469787TRLO1.1.1

XLON

4

714

17/12/2025 09:47:55

00505471197TRLO1.1.1

BATE

137

714

17/12/2025 09:47:55

00505471198TRLO1.1.1

XLON

20

714.5

17/12/2025 09:48:04

00505471250TRLO1.1.1

TRQX

33

714.5

17/12/2025 09:48:04

00505471254TRLO1.1.1

CHIX

14

714

17/12/2025 09:48:05

00505471257TRLO1.1.1

AQXE

15

714

17/12/2025 09:48:05

00505471258TRLO1.1.1

AQXE

87

714.5

17/12/2025 09:49:55

00505471525TRLO1.1.1

BATE

79

714.5

17/12/2025 09:50:27

00505471715TRLO1.1.1

XLON

24

714.5

17/12/2025 09:50:27

00505471716TRLO1.1.1

XLON

66

714.5

17/12/2025 09:50:27

00505471717TRLO1.1.1

XLON

90

714.5

17/12/2025 09:54:14

00505472450TRLO1.1.1

BATE

15

714.5

17/12/2025 09:54:14

00505472453TRLO1.1.1

TRQX

16

714.5

17/12/2025 09:54:14

00505472451TRLO1.1.1

TRQX

15

713.5

17/12/2025 09:55:13

00505472654TRLO1.1.1

AQXE

79

713.5

17/12/2025 09:57:00

00505473082TRLO1.1.1

XLON

11

713.5

17/12/2025 09:57:00

00505473084TRLO1.1.1

XLON

66

713.5

17/12/2025 09:57:00

00505473083TRLO1.1.1

XLON

27

713

17/12/2025 10:00:10

00505473888TRLO1.1.1

CHIX

5

713

17/12/2025 10:00:15

00505473917TRLO1.1.1

CHIX

73

713.5

17/12/2025 10:01:26

00505474232TRLO1.1.1

XLON

16

713.5

17/12/2025 10:01:26

00505474233TRLO1.1.1

XLON

31

713.5

17/12/2025 10:01:26

00505474234TRLO1.1.1

XLON

101

713

17/12/2025 10:01:46

00505474318TRLO1.1.1

BATE

2

713.5

17/12/2025 10:04:52

00505475084TRLO1.1.1

AQXE

2

713.5

17/12/2025 10:04:52

00505475086TRLO1.1.1

AQXE

11

713.5

17/12/2025 10:04:52

00505475085TRLO1.1.1

AQXE

4

713

17/12/2025 10:06:23

00505475420TRLO1.1.1

CHIX

15

713.5

17/12/2025 10:06:23

00505475421TRLO1.1.1

CHIX

17

713.5

17/12/2025 10:06:23

00505475422TRLO1.1.1

CHIX

11

712.5

17/12/2025 10:07:00

00505475562TRLO1.1.1

TRQX

6

712.5

17/12/2025 10:07:00

00505475563TRLO1.1.1

TRQX

53

713

17/12/2025 10:07:08

00505475595TRLO1.1.1

XLON

5

713

17/12/2025 10:07:08

00505475598TRLO1.1.1

XLON

60

713

17/12/2025 10:07:08

00505475596TRLO1.1.1

XLON

88

713

17/12/2025 10:07:08

00505475597TRLO1.1.1

XLON

89

712.5

17/12/2025 10:09:21

00505476126TRLO1.1.1

BATE

52

713

17/12/2025 10:12:14

00505476828TRLO1.1.1

XLON

79

713

17/12/2025 10:12:14

00505476827TRLO1.1.1

XLON

15

713.5

17/12/2025 10:15:50

00505477709TRLO1.1.1

AQXE

121

713

17/12/2025 10:18:47

00505478502TRLO1.1.1

XLON

22

714.5

17/12/2025 10:30:10

00505481154TRLO1.1.1

CHIX

23

714.5

17/12/2025 10:30:10

00505481153TRLO1.1.1

CHIX

3

714.5

17/12/2025 10:30:10

00505481156TRLO1.1.1

CHIX

270

714.5

17/12/2025 10:30:16

00505481200TRLO1.1.1

XLON

111

714.5

17/12/2025 10:30:17

00505481201TRLO1.1.1

BATE

18

714.5

17/12/2025 10:30:20

00505481216TRLO1.1.1

TRQX

32

713

17/12/2025 10:32:04

00505481554TRLO1.1.1

CHIX

111

713

17/12/2025 10:32:04

00505481553TRLO1.1.1

BATE

14

713.5

17/12/2025 10:32:05

00505481555TRLO1.1.1

AQXE

18

714.5

17/12/2025 10:32:37

00505481704TRLO1.1.1

TRQX

17

715

17/12/2025 10:36:40

00505482813TRLO1.1.1

CHIX

2

715

17/12/2025 10:36:40

00505482814TRLO1.1.1

CHIX

9

715

17/12/2025 10:36:40

00505482815TRLO1.1.1

CHIX

17

714.5

17/12/2025 10:37:42

00505483106TRLO1.1.1

TRQX

104

714.5

17/12/2025 10:39:50

00505483619TRLO1.1.1

BATE

260

714

17/12/2025 10:40:25

00505483807TRLO1.1.1

XLON

153

714

17/12/2025 10:40:25

00505483808TRLO1.1.1

XLON

14

713.5

17/12/2025 10:40:37

00505483912TRLO1.1.1

AQXE

27

714

17/12/2025 10:41:02

00505484030TRLO1.1.1

CHIX

85

715

17/12/2025 10:42:42

00505484469TRLO1.1.1

XLON

204

715.5

17/12/2025 10:47:52

00505485488TRLO1.1.1

XLON

158

715.5

17/12/2025 10:51:12

00505486107TRLO1.1.1

XLON

205

715.5

17/12/2025 10:55:50

00505487150TRLO1.1.1

XLON

18

715.5

17/12/2025 10:57:01

00505487372TRLO1.1.1

TRQX

214

715.5

17/12/2025 10:57:50

00505487553TRLO1.1.1

XLON

75

715.5

17/12/2025 10:58:51

00505487777TRLO1.1.1

CHIX

41

716

17/12/2025 10:58:53

00505487783TRLO1.1.1

AQXE

306

716

17/12/2025 10:58:56

00505487796TRLO1.1.1

BATE

377

716.5

17/12/2025 11:00:20

00505488113TRLO1.1.1

XLON

6

716

17/12/2025 11:00:27

00505488136TRLO1.1.1

CHIX

32

716

17/12/2025 11:00:27

00505488135TRLO1.1.1

CHIX

17

716

17/12/2025 11:00:27

00505488138TRLO1.1.1

TRQX

33

716

17/12/2025 11:00:27

00505488137TRLO1.1.1

TRQX

95

716

17/12/2025 11:01:03

00505488309TRLO1.1.1

BATE

13

716

17/12/2025 11:01:03

00505488311TRLO1.1.1

AQXE

3

716

17/12/2025 11:03:25

00505488790TRLO1.1.1

AQXE

11

716

17/12/2025 11:03:25

00505488789TRLO1.1.1

AQXE

32

716

17/12/2025 11:03:50

00505488843TRLO1.1.1

CHIX

121

716

17/12/2025 11:04:54

00505488974TRLO1.1.1

XLON

15

716

17/12/2025 11:05:05

00505489000TRLO1.1.1

TRQX

96

714.5

17/12/2025 11:06:43

00505489345TRLO1.1.1

BATE

12

716

17/12/2025 11:08:09

00505489530TRLO1.1.1

AQXE

129

716

17/12/2025 11:09:56

00505489835TRLO1.1.1

XLON

106

716

17/12/2025 11:15:25

00505491157TRLO1.1.1

XLON

16

716

17/12/2025 11:15:25

00505491158TRLO1.1.1

XLON

25

714.5

17/12/2025 11:16:25

00505491372TRLO1.1.1

BATE

69

714.5

17/12/2025 11:16:25

00505491371TRLO1.1.1

BATE

12

715

17/12/2025 11:16:54

00505491557TRLO1.1.1

CHIX

22

715

17/12/2025 11:16:54

00505491558TRLO1.1.1

CHIX

11

715.5

17/12/2025 11:18:55

00505492149TRLO1.1.1

TRQX

6

715.5

17/12/2025 11:18:55

00505492150TRLO1.1.1

TRQX

1

715

17/12/2025 11:19:01

00505492162TRLO1.1.1

AQXE

12

715

17/12/2025 11:19:59

00505492348TRLO1.1.1

AQXE

79

714.5

17/12/2025 11:22:02

00505492725TRLO1.1.1

XLON

103

714.5

17/12/2025 11:22:02

00505492726TRLO1.1.1

XLON

16

714.5

17/12/2025 11:22:02

00505492727TRLO1.1.1

XLON

85

714.5

17/12/2025 11:23:05

00505492900TRLO1.1.1

BATE

19

714.5

17/12/2025 11:23:28

00505492965TRLO1.1.1

CHIX

11

714.5

17/12/2025 11:23:28

00505492966TRLO1.1.1

CHIX

131

714

17/12/2025 11:24:54

00505493413TRLO1.1.1

XLON

14

714.5

17/12/2025 11:26:26

00505493672TRLO1.1.1

AQXE

15

715

17/12/2025 11:26:50

00505493718TRLO1.1.1

TRQX

37

714

17/12/2025 11:30:36

00505494749TRLO1.1.1

BATE

39

714.5

17/12/2025 11:30:36

00505494750TRLO1.1.1

BATE

187

714

17/12/2025 11:31:59

00505495114TRLO1.1.1

XLON

15

714.5

17/12/2025 11:34:50

00505495746TRLO1.1.1

AQXE

17

715

17/12/2025 11:35:21

00505495812TRLO1.1.1

TRQX

36

713.5

17/12/2025 11:35:22

00505495814TRLO1.1.1

CHIX

103

713.5

17/12/2025 11:36:04

00505495967TRLO1.1.1

XLON

5

713.5

17/12/2025 11:36:04

00505495968TRLO1.1.1

XLON

28

713

17/12/2025 11:38:15

00505496516TRLO1.1.1

CHIX

103

713

17/12/2025 11:38:17

00505496530TRLO1.1.1

BATE

38

713.5

17/12/2025 11:38:21

00505496542TRLO1.1.1

XLON

106

713.5

17/12/2025 11:38:21

00505496541TRLO1.1.1

XLON

15

713

17/12/2025 11:41:54

00505497093TRLO1.1.1

TRQX

10

714.5

17/12/2025 11:42:06

00505497128TRLO1.1.1

AQXE

32

713

17/12/2025 11:43:06

00505497398TRLO1.1.1

CHIX

11

714.5

17/12/2025 11:44:00

00505497564TRLO1.1.1

AQXE

78

714

17/12/2025 11:45:36

00505497941TRLO1.1.1

XLON

83

714

17/12/2025 11:45:36

00505497940TRLO1.1.1

XLON

133

714

17/12/2025 11:45:36

00505497942TRLO1.1.1

XLON

96

713.5

17/12/2025 11:46:23

00505498048TRLO1.1.1

BATE

16

713.5

17/12/2025 11:46:23

00505498049TRLO1.1.1

TRQX

278

713.5

17/12/2025 11:49:53

00505498767TRLO1.1.1

XLON

40

713.5

17/12/2025 11:49:59

00505498778TRLO1.1.1

CHIX

13

714

17/12/2025 11:53:03

00505499437TRLO1.1.1

AQXE

147

712

17/12/2025 11:58:53

00505500732TRLO1.1.1

XLON

28

713

17/12/2025 12:02:21

00505501429TRLO1.1.1

XLON

16

713.5

17/12/2025 12:05:01

00505501977TRLO1.1.1

TRQX

19

713.5

17/12/2025 12:05:55

00505502175TRLO1.1.1

AQXE

3

713.5

17/12/2025 12:05:55

00505502176TRLO1.1.1

TRQX

50

713

17/12/2025 12:11:02

00505503351TRLO1.1.1

CHIX

155

713

17/12/2025 12:11:02

00505503350TRLO1.1.1

BATE

123

713

17/12/2025 12:11:02

00505503352TRLO1.1.1

XLON

119

713

17/12/2025 12:12:47

00505503729TRLO1.1.1

XLON

179

713

17/12/2025 12:15:09

00505504474TRLO1.1.1

XLON

19

713.5

17/12/2025 12:18:21

00505505041TRLO1.1.1

TRQX

17

713.5

17/12/2025 12:20:35

00505505412TRLO1.1.1

AQXE

11

713.5

17/12/2025 12:25:36

00505506191TRLO1.1.1

AQXE

21

713.5

17/12/2025 12:28:25

00505506616TRLO1.1.1

TRQX

71

713.5

17/12/2025 12:33:03

00505507632TRLO1.1.1

BATE

604

714.5

17/12/2025 12:34:26

00505507981TRLO1.1.1

XLON

20

715

17/12/2025 12:34:54

00505508054TRLO1.1.1

BATE

132

715

17/12/2025 12:34:54

00505508055TRLO1.1.1

BATE

25

715.5

17/12/2025 12:36:24

00505508339TRLO1.1.1

XLON

89

715.5

17/12/2025 12:36:24

00505508340TRLO1.1.1

XLON

278

715.5

17/12/2025 12:38:10

00505508776TRLO1.1.1

XLON

118

715

17/12/2025 12:38:17

00505508790TRLO1.1.1

BATE

15

714.5

17/12/2025 12:39:43

00505509031TRLO1.1.1

CHIX

35

714.5

17/12/2025 12:39:43

00505509032TRLO1.1.1

CHIX

33

714.5

17/12/2025 12:39:43

00505509035TRLO1.1.1

CHIX

35

714.5

17/12/2025 12:39:43

00505509033TRLO1.1.1

CHIX

50

714.5

17/12/2025 12:39:43

00505509034TRLO1.1.1

CHIX

17

714.5

17/12/2025 12:39:43

00505509038TRLO1.1.1

TRQX

19

714.5

17/12/2025 12:39:43

00505509037TRLO1.1.1

TRQX

124

714.5

17/12/2025 12:39:43

00505509036TRLO1.1.1

XLON

30

715

17/12/2025 12:40:41

00505509229TRLO1.1.1

BATE

25

715

17/12/2025 12:40:41

00505509230TRLO1.1.1

BATE

69

715

17/12/2025 12:40:41

00505509231TRLO1.1.1

BATE

20

716.5

17/12/2025 12:41:26

00505509461TRLO1.1.1

AQXE

20

716.5

17/12/2025 12:43:42

00505510201TRLO1.1.1

AQXE

11

716.5

17/12/2025 12:43:48

00505510219TRLO1.1.1

TRQX

8

716.5

17/12/2025 12:43:48

00505510220TRLO1.1.1

TRQX

11

716.5

17/12/2025 12:45:02

00505510372TRLO1.1.1

CHIX

145

717

17/12/2025 12:46:56

00505510734TRLO1.1.1

BATE

19

717.5

17/12/2025 12:52:24

00505511856TRLO1.1.1

AQXE

35

717.5

17/12/2025 12:58:07

00505512949TRLO1.1.1

CHIX

135

717.5

17/12/2025 12:58:07

00505512948TRLO1.1.1

BATE

9

717.5

17/12/2025 12:58:07

00505512952TRLO1.1.1

AQXE

11

717.5

17/12/2025 12:58:07

00505512951TRLO1.1.1

AQXE

40

717.5

17/12/2025 12:58:07

00505512950TRLO1.1.1

CHIX

103

717.5

17/12/2025 12:58:07

00505512955TRLO1.1.1

XLON

145

717.5

17/12/2025 12:58:07

00505512954TRLO1.1.1

XLON

459

717.5

17/12/2025 12:58:07

00505512953TRLO1.1.1

XLON

18

717

17/12/2025 12:58:07

00505512956TRLO1.1.1

TRQX

121

717

17/12/2025 13:00:11

00505513438TRLO1.1.1

XLON

1

718

17/12/2025 13:01:17

00505513797TRLO1.1.1

TRQX

11

718

17/12/2025 13:01:17

00505513795TRLO1.1.1

TRQX

7

718

17/12/2025 13:01:17

00505513798TRLO1.1.1

TRQX

116

716.5

17/12/2025 13:02:41

00505514013TRLO1.1.1

XLON

11

719

17/12/2025 13:06:55

00505515070TRLO1.1.1

AQXE

7

719

17/12/2025 13:06:55

00505515071TRLO1.1.1

AQXE

240

716.5

17/12/2025 13:07:42

00505515262TRLO1.1.1

XLON

26

717.5

17/12/2025 13:09:26

00505515673TRLO1.1.1

BATE

105

717.5

17/12/2025 13:09:26

00505515674TRLO1.1.1

BATE

85

717

17/12/2025 13:16:42

00505517746TRLO1.1.1

XLON

1

717

17/12/2025 13:16:42

00505517748TRLO1.1.1

XLON

63

717

17/12/2025 13:16:42

00505517747TRLO1.1.1

XLON

127

715.5

17/12/2025 13:23:01

00505519689TRLO1.1.1

XLON

104

715.5

17/12/2025 13:28:38

00505520980TRLO1.1.1

XLON

164

715.5

17/12/2025 13:28:38

00505520979TRLO1.1.1

BATE

61

715.5

17/12/2025 13:28:38

00505520981TRLO1.1.1

XLON

24

716

17/12/2025 13:28:46

00505520998TRLO1.1.1

TRQX

57

716.5

17/12/2025 13:30:19

00505521429TRLO1.1.1

CHIX

115

716.5

17/12/2025 13:31:41

00505521846TRLO1.1.1

XLON

109

716.5

17/12/2025 13:33:38

00505522251TRLO1.1.1

XLON

50

716.5

17/12/2025 13:33:38

00505522252TRLO1.1.1

XLON

24

716.5

17/12/2025 13:36:45

00505522883TRLO1.1.1

TRQX

40

716.5

17/12/2025 13:37:53

00505523206TRLO1.1.1

XLON

151

716.5

17/12/2025 13:37:53

00505523207TRLO1.1.1

XLON

57

716.5

17/12/2025 13:39:04

00505523694TRLO1.1.1

CHIX

24

716

17/12/2025 13:39:10

00505523741TRLO1.1.1

AQXE

18

716

17/12/2025 13:41:25

00505524158TRLO1.1.1

AQXE

109

716.5

17/12/2025 13:41:25

00505524157TRLO1.1.1

XLON

129

716

17/12/2025 13:42:36

00505524387TRLO1.1.1

BATE

100

715.5

17/12/2025 13:44:26

00505525154TRLO1.1.1

XLON

93

715.5

17/12/2025 13:44:26

00505525155TRLO1.1.1

XLON

11

716.5

17/12/2025 13:46:10

00505525653TRLO1.1.1

TRQX

13

716.5

17/12/2025 13:46:10

00505525655TRLO1.1.1

TRQX

39

715.5

17/12/2025 13:46:44

00505525776TRLO1.1.1

CHIX

21

715

17/12/2025 13:47:13

00505525897TRLO1.1.1

AQXE

160

715

17/12/2025 13:47:28

00505526212TRLO1.1.1

BATE

142

715

17/12/2025 13:48:05

00505526350TRLO1.1.1

XLON

179

715

17/12/2025 13:50:07

00505526859TRLO1.1.1

XLON

17

715

17/12/2025 13:51:22

00505527166TRLO1.1.1

AQXE

127

715

17/12/2025 13:52:29

00505527531TRLO1.1.1

BATE

127

715

17/12/2025 13:52:33

00505527551TRLO1.1.1

XLON

20

715

17/12/2025 13:53:55

00505527869TRLO1.1.1

TRQX

54

715

17/12/2025 13:54:17

00505527954TRLO1.1.1

CHIX

156

715

17/12/2025 13:54:41

00505528073TRLO1.1.1

XLON

144

715

17/12/2025 13:57:07

00505528599TRLO1.1.1

XLON

21

715.5

17/12/2025 13:59:57

00505529360TRLO1.1.1

AQXE

149

715

17/12/2025 14:01:44

00505529748TRLO1.1.1

BATE

23

715

17/12/2025 14:01:44

00505529750TRLO1.1.1

TRQX

130

715

17/12/2025 14:01:44

00505529749TRLO1.1.1

XLON

48

715

17/12/2025 14:02:53

00505530236TRLO1.1.1

CHIX

234

715

17/12/2025 14:03:52

00505530468TRLO1.1.1

XLON

111

715

17/12/2025 14:04:01

00505530499TRLO1.1.1

BATE

19

715.5

17/12/2025 14:04:37

00505530655TRLO1.1.1

AQXE

39

715

17/12/2025 14:09:05

00505531884TRLO1.1.1

CHIX

23

715

17/12/2025 14:09:05

00505531885TRLO1.1.1

TRQX

294

715

17/12/2025 14:10:10

00505532126TRLO1.1.1

XLON

24

715.5

17/12/2025 14:11:53

00505532572TRLO1.1.1

AQXE

266

715

17/12/2025 14:12:22

00505532752TRLO1.1.1

XLON

24

715

17/12/2025 14:12:45

00505533078TRLO1.1.1

TRQX

52

715

17/12/2025 14:13:14

00505533403TRLO1.1.1

CHIX

16

716

17/12/2025 14:14:45

00505533806TRLO1.1.1

AQXE

133

715.5

17/12/2025 14:14:48

00505533966TRLO1.1.1

BATE

123

715.5

17/12/2025 14:14:48

00505533968TRLO1.1.1

XLON

139

715.5

17/12/2025 14:14:48

00505533967TRLO1.1.1

BATE

20

715

17/12/2025 14:14:58

00505533992TRLO1.1.1

TRQX

286

715

17/12/2025 14:16:54

00505534435TRLO1.1.1

XLON

128

715

17/12/2025 14:23:43

00505535819TRLO1.1.1

BATE

51

715

17/12/2025 14:23:43

00505535820TRLO1.1.1

CHIX

136

715

17/12/2025 14:23:43

00505535821TRLO1.1.1

XLON

20

715.5

17/12/2025 14:25:13

00505536188TRLO1.1.1

AQXE

50

715.5

17/12/2025 14:28:06

00505536946TRLO1.1.1

CHIX

100

715

17/12/2025 14:28:43

00505537157TRLO1.1.1

XLON

119

715.5

17/12/2025 14:29:45

00505537539TRLO1.1.1

BATE

27

716

17/12/2025 14:32:05

00505539739TRLO1.1.1

TRQX

34

716

17/12/2025 14:32:05

00505539738TRLO1.1.1

TRQX

67

715.5

17/12/2025 14:32:35

00505540035TRLO1.1.1

BATE

68

715.5

17/12/2025 14:32:35

00505540036TRLO1.1.1

BATE

57

716

17/12/2025 14:32:47

00505540193TRLO1.1.1

CHIX

21

716

17/12/2025 14:34:09

00505540930TRLO1.1.1

TRQX

59

716

17/12/2025 14:34:48

00505541324TRLO1.1.1

CHIX

395

716

17/12/2025 14:34:55

00505541371TRLO1.1.1

XLON

700

716

17/12/2025 14:34:55

00505541370TRLO1.1.1

XLON

22

716.5

17/12/2025 14:35:05

00505541492TRLO1.1.1

AQXE

139

716.5

17/12/2025 14:35:43

00505541796TRLO1.1.1

BATE

130

716.5

17/12/2025 14:37:09

00505542886TRLO1.1.1

XLON

23

716

17/12/2025 14:37:12

00505542931TRLO1.1.1

AQXE

48

716.5

17/12/2025 14:37:12

00505542930TRLO1.1.1

CHIX

135

716

17/12/2025 14:37:12

00505542932TRLO1.1.1

BATE

22

716

17/12/2025 14:37:12

00505542933TRLO1.1.1

TRQX

162

716.5

17/12/2025 14:38:55

00505544090TRLO1.1.1

XLON

15

716

17/12/2025 14:39:34

00505544458TRLO1.1.1

AQXE

9

716

17/12/2025 14:39:34

00505544459TRLO1.1.1

AQXE

111

715.5

17/12/2025 14:40:01

00505544684TRLO1.1.1

XLON

161

715.5

17/12/2025 14:40:01

00505544683TRLO1.1.1

XLON

255

715.5

17/12/2025 14:40:01

00505544685TRLO1.1.1

XLON

163

716

17/12/2025 14:40:15

00505544842TRLO1.1.1

BATE

26

716

17/12/2025 14:40:19

00505544869TRLO1.1.1

TRQX

56

715.5

17/12/2025 14:41:18

00505545543TRLO1.1.1

CHIX

141

715

17/12/2025 14:41:52

00505545774TRLO1.1.1

XLON

1

716.5

17/12/2025 14:42:50

00505546393TRLO1.1.1

AQXE

11

716.5

17/12/2025 14:42:50

00505546391TRLO1.1.1

AQXE

11

716.5

17/12/2025 14:42:50

00505546392TRLO1.1.1

AQXE

79

714.5

17/12/2025 14:44:29

00505547769TRLO1.1.1

XLON

137

714.5

17/12/2025 14:44:29

00505547771TRLO1.1.1

XLON

21

715

17/12/2025 14:45:00

00505548087TRLO1.1.1

AQXE

109

714.5

17/12/2025 14:46:56

00505549465TRLO1.1.1

BATE

145

714

17/12/2025 14:47:01

00505549556TRLO1.1.1

XLON

24

715

17/12/2025 14:47:52

00505550149TRLO1.1.1

TRQX

53

713.5

17/12/2025 14:48:58

00505551030TRLO1.1.1

CHIX

19

713.5

17/12/2025 14:49:01

00505551064TRLO1.1.1

AQXE

144

713

17/12/2025 14:49:29

00505551482TRLO1.1.1

XLON

76

713.5

17/12/2025 14:50:12

00505551867TRLO1.1.1

BATE

21

714.5

17/12/2025 14:50:12

00505551868TRLO1.1.1

BATE

23

714.5

17/12/2025 14:50:12

00505551869TRLO1.1.1

BATE

24

714

17/12/2025 14:50:28

00505552056TRLO1.1.1

TRQX

229

713

17/12/2025 14:52:37

00505553629TRLO1.1.1

XLON

131

713

17/12/2025 14:52:37

00505553631TRLO1.1.1

XLON

50

713.5

17/12/2025 14:53:23

00505554436TRLO1.1.1

CHIX

46

714.5

17/12/2025 14:53:25

00505554496TRLO1.1.1

BATE

84

714.5

17/12/2025 14:53:25

00505554495TRLO1.1.1

BATE

120

713

17/12/2025 14:54:29

00505555160TRLO1.1.1

XLON

24

713.5

17/12/2025 14:55:29

00505555818TRLO1.1.1

TRQX

52

713

17/12/2025 14:56:13

00505556318TRLO1.1.1

XLON

23

713.5

17/12/2025 14:56:28

00505556477TRLO1.1.1

CHIX

26

713.5

17/12/2025 14:56:28

00505556478TRLO1.1.1

CHIX

154

714.5

17/12/2025 14:56:30

00505556494TRLO1.1.1

BATE

21

713.5

17/12/2025 14:58:30

00505557834TRLO1.1.1

TRQX

20

713.5

17/12/2025 14:58:38

00505557906TRLO1.1.1

AQXE

14

713

17/12/2025 14:59:33

00505558526TRLO1.1.1

XLON

136

714.5

17/12/2025 14:59:46

00505558656TRLO1.1.1

BATE

24

713.5

17/12/2025 15:00:41

00505559567TRLO1.1.1

AQXE

118

713

17/12/2025 15:00:41

00505559569TRLO1.1.1

XLON

145

713

17/12/2025 15:00:41

00505559571TRLO1.1.1

XLON

247

713

17/12/2025 15:00:41

00505559570TRLO1.1.1

XLON

52

713

17/12/2025 15:01:04

00505559924TRLO1.1.1

CHIX

18

713.5

17/12/2025 15:02:49

00505561243TRLO1.1.1

AQXE

24

713.5

17/12/2025 15:03:00

00505561323TRLO1.1.1

TRQX

21

713.5

17/12/2025 15:05:25

00505563314TRLO1.1.1

TRQX

21

713.5

17/12/2025 15:07:52

00505565515TRLO1.1.1

AQXE

21

713.5

17/12/2025 15:10:34

00505568160TRLO1.1.1

AQXE

25

713.5

17/12/2025 15:10:35

00505568172TRLO1.1.1

TRQX

67

713.5

17/12/2025 15:17:01

00505573629TRLO1.1.1

XLON

11

713.5

17/12/2025 15:17:01

00505573630TRLO1.1.1

XLON

71

713.5

17/12/2025 15:17:03

00505573639TRLO1.1.1

XLON

21

714

17/12/2025 15:17:09

00505573705TRLO1.1.1

AQXE

57

713.5

17/12/2025 15:17:17

00505573792TRLO1.1.1

CHIX

48

713.5

17/12/2025 15:18:37

00505575001TRLO1.1.1

CHIX

128

713.5

17/12/2025 15:18:37

00505575000TRLO1.1.1

CHIX

20

713.5

17/12/2025 15:18:37

00505575004TRLO1.1.1

TRQX

133

713.5

17/12/2025 15:18:37

00505575002TRLO1.1.1

XLON

1203

713.5

17/12/2025 15:18:37

00505575003TRLO1.1.1

XLON

11

713.5

17/12/2025 15:18:37

00505575007TRLO1.1.1

TRQX

131

713.5

17/12/2025 15:18:37

00505575008TRLO1.1.1

XLON

132

713.5

17/12/2025 15:18:37

00505575006TRLO1.1.1

XLON

168

713.5

17/12/2025 15:18:37

00505575005TRLO1.1.1

XLON

123

713.5

17/12/2025 15:18:37

00505575009TRLO1.1.1

XLON

136

713.5

17/12/2025 15:18:41

00505575047TRLO1.1.1

BATE

19

714

17/12/2025 15:19:12

00505575509TRLO1.1.1

AQXE

29

713

17/12/2025 15:19:12

00505575510TRLO1.1.1

XLON

130

713

17/12/2025 15:19:14

00505575524TRLO1.1.1

BATE

145

713

17/12/2025 15:19:14

00505575526TRLO1.1.1

BATE

273

713

17/12/2025 15:19:14

00505575525TRLO1.1.1

BATE

23

712.5

17/12/2025 15:19:14

00505575528TRLO1.1.1

TRQX

163

713

17/12/2025 15:19:14

00505575527TRLO1.1.1

XLON

24

712

17/12/2025 15:21:11

00505576823TRLO1.1.1

AQXE

41

713

17/12/2025 15:21:20

00505576928TRLO1.1.1

BATE

79

713

17/12/2025 15:21:20

00505576927TRLO1.1.1

BATE

152

712

17/12/2025 15:21:28

00505576994TRLO1.1.1

XLON

76

712

17/12/2025 15:21:28

00505576995TRLO1.1.1

XLON

48

711.5

17/12/2025 15:21:50

00505577165TRLO1.1.1

CHIX

23

712

17/12/2025 15:23:06

00505578253TRLO1.1.1

TRQX

182

711.5

17/12/2025 15:23:29

00505578599TRLO1.1.1

XLON

20

711.5

17/12/2025 15:25:40

00505580373TRLO1.1.1

AQXE

219

710.5

17/12/2025 15:26:03

00505580595TRLO1.1.1

XLON

99

710.5

17/12/2025 15:27:04

00505581071TRLO1.1.1

BATE

20

710.5

17/12/2025 15:27:06

00505581093TRLO1.1.1

TRQX

32

709.5

17/12/2025 15:28:13

00505581826TRLO1.1.1

XLON

151

709.5

17/12/2025 15:28:13

00505581825TRLO1.1.1

XLON

48

709.5

17/12/2025 15:28:24

00505581886TRLO1.1.1

CHIX

153

708.5

17/12/2025 15:30:04

00505583026TRLO1.1.1

BATE

54

708

17/12/2025 15:31:40

00505584380TRLO1.1.1

CHIX

77

707.5

17/12/2025 15:31:41

00505584383TRLO1.1.1

XLON

21

709

17/12/2025 15:32:02

00505584607TRLO1.1.1

AQXE

22

708

17/12/2025 15:32:29

00505584923TRLO1.1.1

TRQX

46

707

17/12/2025 15:33:19

00505585409TRLO1.1.1

XLON

200

707

17/12/2025 15:33:19

00505585408TRLO1.1.1

XLON

113

707

17/12/2025 15:33:19

00505585410TRLO1.1.1

XLON

100

707.5

17/12/2025 15:34:45

00505587092TRLO1.1.1

BATE

16

708.5

17/12/2025 15:34:45

00505587093TRLO1.1.1

BATE

99

707.5

17/12/2025 15:38:12

00505591697TRLO1.1.1

XLON

25

707.5

17/12/2025 15:38:12

00505591698TRLO1.1.1

CHIX

81

707.5

17/12/2025 15:38:12

00505591699TRLO1.1.1

XLON

21

707.5

17/12/2025 15:38:24

00505591834TRLO1.1.1

CHIX

19

707

17/12/2025 15:38:30

00505591983TRLO1.1.1

AQXE

7

707.5

17/12/2025 15:40:02

00505593421TRLO1.1.1

TRQX

15

707.5

17/12/2025 15:40:03

00505593422TRLO1.1.1

TRQX

60

706.5

17/12/2025 15:41:33

00505595003TRLO1.1.1

XLON

200

706.5

17/12/2025 15:41:33

00505595002TRLO1.1.1

XLON

137

706.5

17/12/2025 15:42:40

00505596013TRLO1.1.1

BATE

20

706.5

17/12/2025 15:44:00

00505597559TRLO1.1.1

AQXE

77

706

17/12/2025 15:44:49

00505598444TRLO1.1.1

XLON

44

706

17/12/2025 15:45:45

00505599375TRLO1.1.1

CHIX

49

706.5

17/12/2025 15:45:50

00505599484TRLO1.1.1

BATE

91

706.5

17/12/2025 15:45:50

00505599485TRLO1.1.1

BATE

11

707

17/12/2025 15:46:09

00505599831TRLO1.1.1

TRQX

15

707

17/12/2025 15:46:09

00505599832TRLO1.1.1

TRQX

48

706

17/12/2025 15:47:21

00505600840TRLO1.1.1

CHIX

146

706

17/12/2025 15:47:24

00505600858TRLO1.1.1

XLON

1

706

17/12/2025 15:48:31

00505601678TRLO1.1.1

TRQX

17

706.5

17/12/2025 15:48:31

00505601679TRLO1.1.1

TRQX

14

706

17/12/2025 15:48:36

00505601774TRLO1.1.1

BATE

115

706

17/12/2025 15:48:36

00505601773TRLO1.1.1

BATE

104

705.5

17/12/2025 15:49:50

00505602679TRLO1.1.1

XLON

9

705.5

17/12/2025 15:49:50

00505602682TRLO1.1.1

XLON

44

705.5

17/12/2025 15:49:50

00505602680TRLO1.1.1

XLON

110

705.5

17/12/2025 15:49:50

00505602683TRLO1.1.1

XLON

152

705.5

17/12/2025 15:49:50

00505602681TRLO1.1.1

XLON

75

705.5

17/12/2025 15:49:50

00505602684TRLO1.1.1

XLON

24

706.5

17/12/2025 15:51:21

00505603851TRLO1.1.1

AQXE

133

705.5

17/12/2025 15:52:14

00505604654TRLO1.1.1

XLON

50

705.5

17/12/2025 15:52:38

00505604905TRLO1.1.1

CHIX

26

705

17/12/2025 15:55:27

00505606806TRLO1.1.1

XLON

96

705

17/12/2025 15:55:27

00505606807TRLO1.1.1

XLON

25

705.5

17/12/2025 15:56:55

00505607697TRLO1.1.1

TRQX

21

706

17/12/2025 15:57:05

00505607803TRLO1.1.1

AQXE

162

705.5

17/12/2025 15:57:42

00505608184TRLO1.1.1

XLON

58

705.5

17/12/2025 15:57:58

00505608442TRLO1.1.1

CHIX

19

705

17/12/2025 15:58:01

00505608549TRLO1.1.1

TRQX

161

705.5

17/12/2025 15:58:02

00505608585TRLO1.1.1

BATE

82

705

17/12/2025 15:59:35

00505610701TRLO1.1.1

XLON

62

705

17/12/2025 15:59:36

00505610719TRLO1.1.1

XLON

121

705.5

17/12/2025 16:00:00

00505611285TRLO1.1.1

BATE

80

704.5

17/12/2025 16:01:30

00505612737TRLO1.1.1

XLON

23

706

17/12/2025 16:01:33

00505612771TRLO1.1.1

AQXE

24

705

17/12/2025 16:01:37

00505612837TRLO1.1.1

TRQX

60

705.5

17/12/2025 16:07:15

00505617215TRLO1.1.1

CHIX

152

705.5

17/12/2025 16:07:18

00505617244TRLO1.1.1

BATE

23

705

17/12/2025 16:08:00

00505617716TRLO1.1.1

AQXE

23

705

17/12/2025 16:08:00

00505617717TRLO1.1.1

AQXE

74

705

17/12/2025 16:08:00

00505617718TRLO1.1.1

XLON

84

705

17/12/2025 16:08:09

00505617882TRLO1.1.1

XLON

77

705

17/12/2025 16:08:09

00505617883TRLO1.1.1

XLON

135

705

17/12/2025 16:08:12

00505617899TRLO1.1.1

XLON

139

705

17/12/2025 16:08:12

00505617900TRLO1.1.1

XLON

5

705

17/12/2025 16:08:12

00505617902TRLO1.1.1

XLON

123

705

17/12/2025 16:08:12

00505617903TRLO1.1.1

XLON

134

705

17/12/2025 16:08:12

00505617901TRLO1.1.1

XLON

22

705

17/12/2025 16:08:12

00505617905TRLO1.1.1

TRQX

211

705

17/12/2025 16:08:12

00505617904TRLO1.1.1

XLON

112

705

17/12/2025 16:09:12

00505618654TRLO1.1.1

BATE

29

705.5

17/12/2025 16:09:12

00505618655TRLO1.1.1

BATE

40

705

17/12/2025 16:09:40

00505618922TRLO1.1.1

CHIX

20

705

17/12/2025 16:10:29

00505619547TRLO1.1.1

TRQX

28

705

17/12/2025 16:10:42

00505619666TRLO1.1.1

XLON

103

705

17/12/2025 16:10:42

00505619667TRLO1.1.1

XLON

8

705

17/12/2025 16:10:42

00505619668TRLO1.1.1

XLON

108

705

17/12/2025 16:10:42

00505619670TRLO1.1.1

XLON

111

705

17/12/2025 16:10:42

00505619669TRLO1.1.1

XLON

3

705

17/12/2025 16:10:42

00505619671TRLO1.1.1

XLON

53

704

17/12/2025 16:10:56

00505619973TRLO1.1.1

CHIX

19

704.5

17/12/2025 16:11:13

00505620137TRLO1.1.1

AQXE

68

704.5

17/12/2025 16:11:33

00505620318TRLO1.1.1

BATE

96

704.5

17/12/2025 16:11:33

00505620319TRLO1.1.1

BATE

73

703.5

17/12/2025 16:13:33

00505621834TRLO1.1.1

XLON

83

703.5

17/12/2025 16:13:36

00505621881TRLO1.1.1

XLON

9

703.5

17/12/2025 16:13:36

00505621883TRLO1.1.1

XLON

22

704

17/12/2025 16:13:49

00505622021TRLO1.1.1

TRQX

54

704.5

17/12/2025 16:15:00

00505622994TRLO1.1.1

AQXE

140

703.5

17/12/2025 16:15:02

00505623115TRLO1.1.1

BATE

39

703.5

17/12/2025 16:15:02

00505623117TRLO1.1.1

BATE

92

703.5

17/12/2025 16:15:02

00505623116TRLO1.1.1

BATE

126

703.5

17/12/2025 16:15:02

00505623118TRLO1.1.1

BATE

142

703.5

17/12/2025 16:15:03

00505623139TRLO1.1.1

CHIX

61

703.5

17/12/2025 16:16:16

00505624379TRLO1.1.1

TRQX

19

703.5

17/12/2025 16:17:24

00505625096TRLO1.1.1

AQXE

117

703.5

17/12/2025 16:17:27

00505625135TRLO1.1.1

BATE

40

703.5

17/12/2025 16:17:41

00505625267TRLO1.1.1

CHIX

14

703.5

17/12/2025 16:17:47

00505625326TRLO1.1.1

XLON

27

703.5

17/12/2025 16:17:47

00505625324TRLO1.1.1

XLON

61

703.5

17/12/2025 16:17:47

00505625328TRLO1.1.1

XLON

272

703.5

17/12/2025 16:17:47

00505625329TRLO1.1.1

XLON

5

703.5

17/12/2025 16:18:43

00505625908TRLO1.1.1

TRQX

14

703.5

17/12/2025 16:18:43

00505625909TRLO1.1.1

TRQX

359

704

17/12/2025 16:19:45

00505626478TRLO1.1.1

XLON

217

703.5

17/12/2025 16:20:10

00505626874TRLO1.1.1

XLON

342

703.5

17/12/2025 16:20:10

00505626875TRLO1.1.1

XLON

122

703.5

17/12/2025 16:20:16

00505626926TRLO1.1.1

BATE

4

703.5

17/12/2025 16:20:35

00505627147TRLO1.1.1

CHIX

41

703.5

17/12/2025 16:20:35

00505627148TRLO1.1.1

CHIX

18

703

17/12/2025 16:20:45

00505627220TRLO1.1.1

AQXE

3

703.5

17/12/2025 16:21:44

00505627804TRLO1.1.1

TRQX

16

703.5

17/12/2025 16:21:44

00505627805TRLO1.1.1

TRQX

45

703.5

17/12/2025 16:21:54

00505627908TRLO1.1.1

BATE

17

703.5

17/12/2025 16:22:32

00505628636TRLO1.1.1

CHIX

11

703

17/12/2025 16:23:04

00505629003TRLO1.1.1

AQXE

74

703.5

17/12/2025 16:23:45

00505629503TRLO1.1.1

BATE

12

703.5

17/12/2025 16:23:54

00505629591TRLO1.1.1

TRQX

451

703.5

17/12/2025 16:24:07

00505629755TRLO1.1.1

XLON

17

703.5

17/12/2025 16:25:09

00505630630TRLO1.1.1

CHIX

124

703.5

17/12/2025 16:25:22

00505630815TRLO1.1.1

XLON

4

703.5

17/12/2025 16:26:02

00505631169TRLO1.1.1

AQXE

5

704

17/12/2025 16:26:08

00505631206TRLO1.1.1

BATE

43

703.5

17/12/2025 16:26:08

00505631207TRLO1.1.1

XLON

76

703.5

17/12/2025 16:26:33

00505631454TRLO1.1.1

XLON

12

703.5

17/12/2025 16:27:26

00505632023TRLO1.1.1

XLON


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.