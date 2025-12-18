Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 18
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|267875.72
|6.0875
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|125449650.00
|773414568.23
|6.1651
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|231618.58
|4.9575
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|17/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20790182.14
|5.7751
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13883.00
|84060.70
|6.0549
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22190013.00
|133282083.67
|6.0064
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1130427.39
|5.3125
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|17/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|263339156.04
|6.7853
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|17/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32072426.96
|5.8102
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|17/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|266301327.16
|5.0821
