Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 18
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|17/12/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|99600000.00
|1115170250.21
|11.1965
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|17/12/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|99600000.00
|1115170250.21
|8.3559
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|17/12/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|201600000.00
|2267188119.68
|11.246
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|17/12/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|201600000.00
|2267188119.68
|8.3928
|GBP
