PR Newswire
18.12.2025 08:06 Uhr
Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 18

Name Valuation Date Ticker ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (Shareclass) NAV per Share
Local 		Currency
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 17/12/2025 BPDU IE00060Z4AE1 99600000.00 1115170250.21 11.1965 USD
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 17/12/2025 BPDG IE00060Z4AE1 99600000.00 1115170250.21 8.3559 GBP
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 17/12/2025 BPGU IE000ASNLWH9 201600000.00 2267188119.68 11.246 USD
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 17/12/2025 BPGG IE000ASNLWH9 201600000.00 2267188119.68 8.3928 GBP

