Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Übernahme von Weltraum-Technologie ins Portfolio?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
18.12.2025 08:06 Uhr
11 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 18

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-12-17 NL0009272749 3938777.000 366545442.20 93.0607
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-12-17 NL0009272772 513000.000 37366800.02 72.8398
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-12-17 NL0009272780 360000.000 30372356.87 84.3677
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-12-17 NL0009690239 8235404.000 308629267.98 37.4759
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-12-17 NL0009690247 2208390.000 37749722.59 17.0938
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-12-17 NL0009690254 2426537.000 29949858.28 12.3426
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-12-17 NL0010273801 2681000.000 51257224.76 19.1187
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-17 NL0010731816 888000.000 77408569.74 87.1718
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-12-17 NL0011683594 94450000.000 4447694547.63 47.0905
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-17 NL0010408704 31003010.000 1120576678.41 36.1441
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-12-17 NL0009272764 318000.000 19946082.49 62.7235

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.