VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-17
|NL0009272749
|3938777.000
|366545442.20
|93.0607
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-17
|NL0009272772
|513000.000
|37366800.02
|72.8398
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-17
|NL0009272780
|360000.000
|30372356.87
|84.3677
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-17
|NL0009690239
|8235404.000
|308629267.98
|37.4759
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-17
|NL0009690247
|2208390.000
|37749722.59
|17.0938
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-17
|NL0009690254
|2426537.000
|29949858.28
|12.3426
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-17
|NL0010273801
|2681000.000
|51257224.76
|19.1187
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-17
|NL0010731816
|888000.000
|77408569.74
|87.1718
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-17
|NL0011683594
|94450000.000
|4447694547.63
|47.0905
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-17
|NL0010408704
|31003010.000
|1120576678.41
|36.1441
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-17
|NL0009272764
|318000.000
|19946082.49
|62.7235
