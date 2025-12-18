Dich stören Floskeln in deinen KI-generierten Texten? Mit einer simplen Bann-Liste in deinem Prompt verbesserst du deinen Output. Wie das funktioniert, erfährst du in der neuen Folge von t3n MeisterPrompter. Bei der Texterstellung mit Künstlicher Intelligenz stört dich werbende Sprache und die immergleichen Floskeln? Vielleicht möchtest du auch bestimmte Begriffe aus anderen Gründen generell aus deinen Texten ausschließen. Das gelingt mittlerweile ...

