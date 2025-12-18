GE Vernova zeigte nach der jüngsten Rallye eine deutliche Gegenbewegung und ist unter die Ausbruchszone gefallen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|529,00
|531,00
|09:26
|529,00
|531,00
|09:22
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|GE Vernova gibt deutlich nach - Fehlausbruch sorgt für Unsicherheit
|GE Vernova zeigte nach der jüngsten Rallye eine deutliche Gegenbewegung und ist unter die Ausbruchszone gefallen Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|05:26
|GE Vernova T&D India secures PGCIL order to refurbish 2x500 MW HVDC Chandrapur link
|Di
|GE Vernova: Laser Focused On Execution, With Cyclical Tailwinds
|Di
|GE Vernova stock price target raised to $831 from $717 at Wells Fargo
|Mo
|GE Vernova rises as Evercore offers bullish take with most upside potential in U.S. power
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|GE VERNOVA INC
|530,00
|+1,34 %