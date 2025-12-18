© Foto: Dall-E

Der Krypto-Markt fällt erneut, da schwache US-Börsen Bitcoin, Ethereum und andere Altcoins mit nach unten ziehen. Jetzt richten sich die Blicke auf die CPI-Daten.Der Krypto-Markt steht am Donnerstagmorgen erneut unter Abgabedruck. Bitcoin notiert bei 86.430 US-Dollar und liegt damit etwa 0,5 Prozent im Minus. Deutlich härter trifft es den Altcoin-Markt: Ethereum verliert weitere 3,85 Prozent und kommt auf einen Wochenverlust von über zwölf Prozent und notiert damit bei 2.825 US-Dollar. XRP fällt um 4,8 Prozent auf 1,83 US-Dollar, während auch BNB, Dogecoin, Cardano und Solana jeweils mehr als vier Prozent einbüßen. Insgesamt schrumpft die Marktkapitalisierung des Krypto-Markts um rund 1,9 …