DJ MÄRKTE ASIEN/Technologiewerte bremsen - Börsen im Verlauf erholt

DOW JONES--Erneut angeführt vom Technologiesektor haben die Börsen in Asien am Donnerstag Abgaben verbucht. Die Impulse für die kritische Sicht auf die hoch bewerteten und daher mit Rückschlagsrisiken behafteten Technologiewerte kamen erneut aus Übersee. Oracle hatten in den USA um 5,4 Prozent nachgegeben, nachdem die Financial Times berichtet hatte, dass Verhandlungen mit dem wichtigen Finanzierungspartner Blue Owl Capital über ein 10 Milliarden Dollar teures Datenzentrum ins Stocken geraten seien. Blue Owl habe Bedenken wegen der hohen Verschuldung von Oracle und der massiven KI-Investitionen des Unternehmens, berichtete das Blatt. Für eine leichte Beruhigung der Gemüter im Technologiesektor sorgte dagegen Micron Technology. Der US-Technologiekonzern überzeugte mit starken Geschäftszahlen. Der Kurs legte im vorbörslichen US-Handel um über 10 Prozent zu.

Der technologielastige Leitindex in Südkorea führte die Liste der Verlierer in der Region an, der Kospi büßte 1,5 Prozent ein - belastet von Technologie-, Batterie- und Energietiteln. Im Technologiesektor erholten sich Samsung Electronics im Verlauf deutlich und schlossen 0,3 Prozent tiefer, dank der positiven Impulse von Micron schafften SK Hynix (+0,2%) sogar den Sprung ins Plus.

Auch in Japan erholte sich der Leitindex deutlich von den Tagestiefs, der Nikkei-225 verlor 1,0 Prozent auf 49.002 Punkte. Belastet wurde der japanische Aktienmarkt zudem von der Erwartung einer Zinserhöhung durch die Notenbank am Freitag. Die Aussicht auf höhere Finanzierungskosten lastete neben Oracle auf den Technologiewerten, die wegen ihres hohen Finanzierungsbedarfs als besonders zinssensibel gelten. SoftBank Group verloren 3,8 Prozent und Lasertec 4,3 Prozent. Asahi sanken um 5,7 Prozent, der Brauereikonzern plant die Übernahme des Ostafrikageschäfts von Diageo für 3 Milliarden US-Dollar. Nach dem Renditeanstieg der Vortage mit der Aussicht auf eine Leitzinsanhebung zeigten sich japanische Staatsanleihen nun kaum mehr bewegt.

An den chinesischen und australischen Börsen tat sich wenig: der Shanghai-Composite stieg um 0,2 Prozent, der HSI in Hongkong fiel im späten Handel um 0,3 Prozent - in Hongkong spielen Technologietitel eine größere Rolle. Das technologielastige Startup-Segment ChiNext Price Index büßte 2,2 Prozent ein. Der australische S&P/ASX-200 ging unverändert aus dem Handel - auch hier sind Technologiepapiere unterrepräsentiert.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.588,20 +0,0% +5,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 49.001,50 -1,0% +23,8% 07:00 Kospi (Seoul) 3.994,51 -1,5% +66,5% 07:30 Shanghai-Comp. 3.878,92 +0,2% +14,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.391,77 -0,3% +25,8% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:56 % YTD EUR/USD 1,1749 0,1 1,1740 1,1711 +13,4% EUR/JPY 183,14 0,2 182,72 182,14 +11,6% EUR/GBP 0,8785 0,1 0,8776 0,8793 +5,8% GBP/USD 1,3374 -0,0 1,3378 1,3318 +7,3% USD/JPY 155,88 0,2 155,61 155,53 -1,6% USD/KRW 1.478,10 0,2 1.475,01 1.479,55 -0,2% USD/CNY 7,0584 -0,1 7,0620 7,0657 -2,1% USD/CNH 7,0352 -0,1 7,0395 7,0424 -4,1% USD/HKD 7,7793 -0,0 7,7800 7,7779 +0,1% AUD/USD 0,6610 0,1 0,6605 0,6617 +7,2% NZD/USD 0,5767 -0,1 0,5771 0,5772 +3,3% BTC/USD 86.623,90 0,4 86.291,80 87.022,90 -7,2% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,19 55,94 +0,4% +0,25 -23,2% Brent/ICE 60,23 59,68 +0,9% +0,55 -21,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.334,70 4.341,05 -0,1% -6,35 +63,9% Silber 66,50 66,225 +0,4% +0,28 +120,8% Platin 1.670,53 1.624,30 +2,8% +46,23 +79,7% Kupfer 5,36 5,36 0% 0 +30,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

December 18, 2025

