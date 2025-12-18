Partnerschaft soll Latenzzeiten für KI-Inferenz-Workloads um bis zu 80 Prozent reduzieren und eine wirklich globale, leistungsstarke KI-Cloud für die Entwickler-Community schaffen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich Konnektivitäts-Cloud, und JD Cloud, ein intelligenter Technologiedienstleister und Tochterunternehmen von JD.com, haben heute Pläne für eine bedeutende Ausweitung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben, mit dem Ziel, eine globale Plattform zu schaffen, die Entwicklern die nahtlose Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung von KI-Inferenz-Workloads ermöglicht.

Das Wachstum KI-gesteuerter Anwendungen in den letzten drei Jahren hat zu einer beispiellosen Nachfrage nach geografisch verteilten Inferenzfunktionen geführt. Diese erweiterte Partnerschaft ermöglicht es Cloudflare und JD Cloud, ein einheitliches Netzwerkerlebnis zu bieten, das die Latenz für KI-Inferenz-Workloads um bis zu 80 Prozent reduzieren soll. Damit wird eine wirklich globale, leistungsstarke KI-Cloud geschaffen, die Entwickler weltweit nahtlos mit dem chinesischen Markt und chinesische Entwickler mit dem Rest der Welt verbindet.

"Die Zukunft der KI hängt von einem wirklich globalen Netzwerk ab, das mit der Entwicklung Schritt halten kann. Unsere Partnerschaft mit JD Cloud ermöglicht dies und bietet Entwicklern eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, KI-Anwendungen nahtlos weltweit zu erstellen und auszuführen", erklärte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Indem wir die technischen und logistischen Hürden für KI-Entwickler minimieren, stellen wir Unternehmen die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung, um in einem wettbewerbsintensiven internationalen Umfeld erfolgreich zu sein."

Diese jüngste Erweiterung baut auf dem erfolgreichen Fundament auf, das die Unternehmen in den letzten fünf Jahren gemeinsam geschaffen haben. Die Integration der intelligenten globalen Plattform von Cloudflare in die robuste Infrastruktur von JD Cloud bietet bereits jetzt ein einheitliches Erlebnis, das es Kunden ermöglicht, mit nur wenigen Klicks ihre Präsenz in China zu aktivieren ohne eine einzige Zeile Code ändern zu müssen. Nach der Aktivierung wird der Datenverkehr von Nutzern in China automatisch an lokale Rechenzentren weitergeleitet, die von JD Cloud betrieben werden, während der gesamte übrige Datenverkehr vom nächstgelegenen Cloudflare-Standort weltweit bedient wird. Diese nahtlose Konfiguration gewährleistet eine sichere, schnelle und zuverlässige Erfahrung, reduziert Latenzzeiten und verbessert die Leistung durch die umfassende Suite von Sicherheitsdiensten von Cloudflare, darunter die cloudbasierte Web Application Firewall (WAF), fortschrittliche DDoS-Abwehr (Distributed Denial-of-Service) und das globale Content Delivery Network (CDN).

JD Cloud erklärte, dass die Mission von Cloudflare das Engagement von JD Cloud ergänzt, seinen Partnern und Kunden erstklassige Dienstleistungen zu bieten. Durch die Nutzung der umfangreichen Erfahrung von JD.com in einer Vielzahl von Geschäftsszenarien sowie der fortschrittlichen technologischen und logistischen Fähigkeiten stellt diese Partnerschaft sicher, dass JD Cloud weiterhin marktführende Dienstleistungen für Nutzer und Unternehmen anbieten kann.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

