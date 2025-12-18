EQS-News: Jackery / Schlagwort(e): Produkteinführung

DÜSSELDORF, Deutschland, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Jackery , führender Anbieter portabler Energielösungen, erweitert sein Portfolio um eine besonders kompakte und effiziente Powerstation im Speaker-Format. Die neue Explorer 300D empfiehlt sich mit einer Kombination aus reduzierter Größe, hoher Energieeffizienz und reinem DC-Output als zuverlässige und alltagstaugliche Stromquelle - egal ob im mobilen Office, für Outdoor-Aktivitäten oder beim Camping. Der langlebige LiFePO4-Speicher kommt im neuen Hochkant-Design mit einem Tragegurt, der gleichzeitig auch ein hocheffizientes 140-Watt-Ladekabel ist. Direkter DC-Output sorgt für hohe Effizienz und Stabilität Mit 288 Wh (90.000 mAh) Kapazität, drei USB-C-Ports, einem USB-A-Anschluss sowie einer 12-Volt-Buchse liefert der Explorer 300D bis zu 300 Watt Strom. Statt eines klassischen Wechselrichters setzt das kompakte Modell vollständig auf Gleichstrom. Dadurch arbeitet die kleine Powerstation nicht nur ohne Umwandlungsverluste besonders effizient und leichtgewichtig, sondern deckt auch ein breites Spektrum aktueller Mobil- und Arbeitsgeräte ab, die intern ohnehin mit Gleichstrom betrieben werden - von Smartphones und Tablets über mobile Router und Kameras bis hin zu Laptops. Die gesamte Elektronik kommt ohne Lüfter aus und arbeitet entsprechend geräuschlos. Kompakte Bauform und durchdachte Transportlösung Mit nur 2,5 kg Gewicht und einer deutlich kleineren Bauform als bei den meisten Powerstations mit vergleichbarer Kapazität, ist das neue Jackery Modell mit Maßen von 120,24 x 118,6 x 183 mm (L x B x H) auf hohe Mobilität ausgelegt. Ein besonderes Detail ist das zugehörige 140-Watt-USB-C-Ladekabel, das gleichzeitig als Tragegriff dient und bis zu 10 kg Zuglast standhält. Optional stehen ein Schultergurt sowie eine kompakte Schutztasche zur Verfügung, die den Transport weiter erleichtern. Flexible Lademöglichkeiten und langlebige LFP-Technologie Die Powerstation selbst lässt sich wahlweise über USB-C, mobile Jackery SolarSaga Solarpanels oder den 12-Volt-Autoadapter zügig laden. Zum Einsatz kommen automotive LiFePO4-Zellen, die auf eine besonders lange Lebensdauer ausgelegt sind und selbst nach rund 4.000 Ladezyklen noch bis zu 70 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten. Damit bietet der Explorer 300D eine verlässliche Energiereserve für bis zu zehn Jahre regelmäßiger Nutzung. Ergänzend sorgt Jackerys ZeroDrain-Technologie dafür, dass der Energiespeicher auch nach längerer Lagerung nahezu vollständig geladen bleibt: Bei 100 Prozent Ladestand verbleiben nach einem Jahr ohne Nutzung über 99 Prozent der Kapazität*. Nicht zuletzt ist das handliche Kraftpaket auf einen breiten Temperaturbereich von -15 bis 45 Grad Celsius ausgelegt und damit sowohl im Winter als auch im Sommer zuverlässig nutzbar. Darüber hinaus sorgt ein intelligentes BMS-System mit über 10 Schutzmechanismen rund um Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überspannung uvm. für maximale Sicherheit - auch für angeschlossene Geräte. Eine integrierte LED-Leuchte bietet bei Dunkelheit ein angenehmes Licht, während eine Blinkfunktion für Notfallsituationen das Setup abrundet. Verfügbarkeit & Preis Der neue mobile Energie-Allrounder Jackery Explorer 300D ist ab dem 23. Dezember 2025 erhältlich und das gleich mit Early Bird Rabatt: Bis zum 31. Dezember senkt Jackery die UVP im eigenen Onlineshop von 239 Euro auf 179 Euro. Dabei gewährt das Unternehmen zu der 3-jährigen Produktgarantie eine Verlängerung auf 5 Jahre bei Registrierung. *Getestet unter Laborbedingungen bei Raumtemperatur (25 ± 3 °C) und 100 % Ladezustand. Pressekontakt:

