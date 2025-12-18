Anzeige
PR Newswire
18.12.2025 09:12 Uhr
100 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 18

[17.12.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
17.12.25 LU2941599081 27,516,958.00 EUR 0 282,566,341.20 10.2688
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
17.12.25 LU2941599248 1,876,646.00 USD 0 19,555,225.01 10.4203
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
17.12.25 LU2941599834 974,532.00 GBP 0 9,895,979.42 10.1546
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
17.12.25 LU2994520851 14,122,568.00 USD 0 146,710,699.90 10.3884
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
17.12.25 LU2994520935 1,253,123.00 USD 0 12,595,859.68 10.0516
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
17.12.25 LU2994521073 155,982.00 USD 0 1,596,231.52 10.2334
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
17.12.25 LU2994521669 32,476.00 GBP 0 324,326.57 9.9867
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
17.12.25 LU2941599164 87,824.00 EUR 0 879,035.41 10.0091
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
17.12.25 LU2941599594 20,000.00 CHF 0 200,328.64 10.0164
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
17.12.25 LU3218628298 2,300.00 MXN 0 461,581.68 200.6877

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.