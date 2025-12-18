Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 18
[17.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.12.25
|LU2941599081
|27,516,958.00
|EUR
|0
|282,566,341.20
|10.2688
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.12.25
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,555,225.01
|10.4203
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.12.25
|LU2941599834
|974,532.00
|GBP
|0
|9,895,979.42
|10.1546
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.12.25
|LU2994520851
|14,122,568.00
|USD
|0
|146,710,699.90
|10.3884
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.12.25
|LU2994520935
|1,253,123.00
|USD
|0
|12,595,859.68
|10.0516
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.12.25
|LU2994521073
|155,982.00
|USD
|0
|1,596,231.52
|10.2334
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.12.25
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|324,326.57
|9.9867
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.12.25
|LU2941599164
|87,824.00
|EUR
|0
|879,035.41
|10.0091
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.12.25
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,328.64
|10.0164
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.12.25
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|461,581.68
|200.6877
