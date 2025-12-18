Zur Weihnachtszeit rücken vielfach Aktien von klassischen Weihnachtsgeschäft-Profiteuren in den Fokus. So war dies im vergangenen Jahr auch bei Ceconomy, die damals im Bereich um 3,00 Euro notierten. Inzwischen gab es aber ein Übernahmeangebot zu 4,60 Euro, welches die Aktie deutlich beflügelte. Frische Fantasie können wir daher derzeit nicht erkennen. Vielmehr wird es wohl so sein, dass die Ceconomy-Stammaktie mittelfristig von der Börse verschwindet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
