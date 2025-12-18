© Foto: Thomas Koehler - Thomas Koehler/photothek.net

Die Aktien von Oracle, CoreWeave und Nebius sind zuletzt kräftig unter Druck geraten. Gerade als die Sorgen der Anleger wieder etwas nachlassen, könnten neue Probleme sie wieder aufflammen lassen. Ein Überblick! Die Zahlen von Oracle und Broadcom haben bei den Anleger wieder eine Frage schmerzlich aufgeworfen: Wie schnell können die großen Konzerne ihre riesigen Investitionen in KI-Rechenzentren in Gewinne umwandeln? Gerade als die Sorgen der Anleger wieder etwas nachzulassen scheinen, könnten unterschiedliche Entwicklungen beim Bau der Rechenzentren neue Sorgenfalten auf die Gesichter der Anleger bringen. Oracle kämpft mit der Finanzierung und CoreWeave mit der Planung. Nur beim …