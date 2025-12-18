Globale Märkte: Geldpolitik, Inflation und Bewertungsfragen: Marktbericht für den 18. Dezember 2025: Die internationalen Aktienmärkte gehen mit Vorsicht in den Donnerstag. Neben der EZB-Sitzung richten sich die Blicke vor allem auf die weitere geldpolitische Ausrichtung in den USA. Die jüngsten Inflationsdaten haben zwar eine leichte Entspannung signalisiert, doch das Niveau bleibt oberhalb des langfristigen Ziels. Gleichzeitig zeigt sich der US-Arbeitsmarkt weiter erstaunlich widerstandsfähig. Für die Fed ergibt sich daraus ein bekanntes Dilemma: Eine zu frühe Lockerung könnte neue Inflationsrisiken ...

