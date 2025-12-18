Ein etablierter Internet-Player steht vor einem strategischen Wendepunkt. Statt nur Inhalte anzuzeigen, soll künftig Künstliche Intelligenz komplette Aufgaben im Web übernehmen. Das verändert nicht nur die Nutzererfahrung - sondern auch das Geschäftsmodell. Für Anleger entsteht daraus eine seltene Kombination aus Wachstum, attraktiver Bewertung und attraktiver Dividende.Lange Zeit fehlte dem Titel die Fantasie: Als klassischer Anbieter in einem hart umkämpften Markt blieben die Kursimpulse überschaubar. ...

