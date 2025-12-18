Berlin (ots) -Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für die Baugenehmigungen im Oktober 2025 kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:"Im Oktober 2025 genehmigten die Behörden 19 900 Wohnungen - ein Plus von 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Bis Oktober wurden insgesamt 195 400 Wohnungen genehmigt, 19 600 mehr als im Vorjahreszeitraum (plus 11,2 Prozent). Der positive Trend der vergangenen Monate stabilisiert sich damit weiter.Der Abstand zum tatsächlichen Bedarf bleibt groß. Aktuell steuern wir auf gerade einmal 225.000 Fertigstellungen in diesem Jahr zu. Das ist viel zu wenig angesichts des enormen Wohnungsmangels.Die neue EH 55-Plus-Förderung weist in die richtige Richtung. Jetzt kommt es darauf an: Förderprogramme für potentielle Bauherren müssen langfristig angelegt sein und nicht jedes Jahr neu verhandelt werden. Wer bauen will, braucht die Sicherheit, dass Unterstützung auch morgen noch da ist. Eine Förderlotterie mit ungewissem Ausgang hilft niemanden. Nur wenn die Politik Rahmenbedingungen mit Perspektive schafft, kann aus den ersten Erholungszeichen ein echter Aufschwung werden."Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail rabe@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/6181937