Cembra App neu auch für Privatkreditkundinnen und -kunden verfügbar



Medienmitteilung Zürich, 18. Dezember 2025 - Mit der Erweiterung der Cembra App auf das Privatkreditgeschäft setzt die Bank ihre Digitalstrategie konsequent fort. Kundinnen und Kunden erhalten einen sicheren und komfortablen Zugang zu allen relevanten Informationen - jederzeit und überall. Cembra treibt die Digitalisierung ihrer Produkte und Services kontinuierlich voran. Im Zentrum steht dabei die Entwicklung der Cembra App zu einem produktübergreifenden Tool mit umfassenden Service-Funktionalitäten und hohen Sicherheitsstandards.



Nebst Kreditkarten und Leasing steht die App neu auch Kundinnen und Kunden im Privatkreditgeschäft zur Verfügung. Sie können ihre Verträge, Rechnungen und Zahlungen bequem einsehen und verwalten. Darüber hinaus bietet die App Zugriff auf Produkt- und Vertragsdetails, den aktuellen Stand der Zahlungen, Zahlungsinformationen für E-Banking sowie den jährlichen Zinsausweis. Auch Kontakt- und Adressänderungen können direkt über die App vorgenommen werden. Daneben gibt es ergänzende Versicherungen.



Peter Schnellmann, Business Unit Leader Lending und Mitglied der Geschäftsleitung von Cembra: «Die Mehrheit unserer Kundinnen und Kunden ist heute digital unterwegs. Unser Ziel ist es, ihnen nutzerfreundliche, bedürfnisgerechte Lösungen zu bieten, die sich nahtlos in den Alltag integrieren, und jederzeit sicher und komfortabel genutzt werden können. Mit der Erweiterung der Cembra App auf das Privatkreditgeschäft schaffen wir einen spürbaren Mehrwert: einfacher Zugriff auf alle relevanten Informationen, mehr Transparenz und ein verbessertes Kundenerlebnis.» Kontakt Nicole Bänninger, Head Corporate Communications

+41 44 439 85 12, media@cembra.ch

Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Die Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte.



In den Geschäftsbereichen Lending und Payments betreut Cembra über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 850 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Cembra hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist in der ganzen Schweiz über verschiedene Standorte und Online-Vertriebskanäle sowie über Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.



Cembra ist seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Unternehmen wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.



