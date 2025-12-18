Hamburg (ots) -Regelmäßige Vorsorge und eine gute Zahngesundheit sind wichtige Faktoren für das allgemeine Wohlbefinden. Mit dem neuen Wahltarif Selbstbehalt Zahnersatz erweitert die Mobil Krankenkasse ihr Leistungsangebot um eine attraktive Option für alle, die Wert auf Eigenverantwortung und finanzielle Vorteile legen. Ab dem 01. Januar 2026 können Versicherte jährlich 200 Euro Prämie erhalten - über drei Jahre hinweg bis zu 600 Euro."Unser Ziel ist es, gesundheitsbewusste Versicherte gezielt zu entlasten und gleichzeitig den Zugang zu hochwertiger zahnmedizinischer Versorgung transparent und fair zu gestalten", sagt Mario Heise, Vorstand der Mobil Krankenkasse.Der Tarif funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Wer am Wahltarif teilnimmt, erhält jährlich eine Prämie von 200 Euro. Nur im Fall einer Zahnersatzbehandlung erfolgt eine nachträgliche Rückforderung der Kosten von maximal bis zu 900 Euro pro Jahr. Unter diesen Selbstbehalt fallen nur Zahnersatzmaßnahmen wie Kronen, Brücken, Implantate oder Prothesen nicht jedoch Zahnbehandlungen und Prophylaxe. Damit bleibt das finanzielle Risiko überschaubar, während der Prämienvorteil in den meisten Fällen vollständig beim Versicherten liegt.Einfacher Antrag - volle FlexibilitätInteressierte Versicherte können den Antrag unkompliziert online herunterladen und ausgefüllt über die App MOBIL ME, das Kontaktformular oder postalisch einreichen. Die erste Prämienzahlung erfolgt direkt zum Tarifbeginn, die weiteren Zahlungen jeweils im Folgejahr zum selben Zeitpunkt. Die Tariflaufzeit beträgt drei Jahre."Mit dem neuen Wahltarif möchten wir unseren Versicherten einen echten Mehrwert bieten: Wer auf eine gute Zahngesundheit achtet, profitiert von einer spürbaren Prämie", betont Nina Wiedicke aus dem Referat Vertrieb der Mobil Krankenkasse. "Viele unserer Versicherten wünschen sich flexible Angebote, die Eigeninitiative belohnen - genau hier setzt der neue Tarif an."Weitere Informationen zum neuen Wahltarif, der ab dem 1. Januar 2026 in Anspruch genommen werden kann, erhalten Sie hier: Wahltarif Selbstbehalt Zahnersatz (https://mobil-krankenkasse.de/vorteile/wahltarif-selbstbehalt-zahnersatz.html)Die Mobil Krankenkasse auf einen Blick:Die seit 1952 bestehende Mobil Krankenkasse gehört zu den Top 20 der größten Krankenkassen im System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Mit einem umfassenden Service- und Leistungsangebot unterstützt sie ihre Versicherten dabei, nachhaltig gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Eine persönliche Beratung erhalten Versicherte in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen finden Sie unter mobil-krankenkasse.de.Pressekontakt:Mobil KrankenkassePressestelleAileen KayaTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/6181942