Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc (MEGA LN) Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 18-Dec-2025 / 09:08 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc DEALING DATE: 17-Dec-2025 NAV PER SHARE: USD: 11.8776 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 1177300 CODE: MEGA LN ISIN: IE000YBGJ9I4 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: IE000YBGJ9I4 Category Code: NAV TIDM: MEGA LN LEI Code: 213800TD9G3Y5DL54346 Sequence No.: 411960 EQS News ID: 2248096 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
December 18, 2025 03:08 ET (08:08 GMT)
