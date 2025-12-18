Emittent / Herausgeber: ARTS Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Fonds

ARTS Asset Management erweitert Deutschland-Vertriebsteam um Sales Director Olaf Grüneke Wien, 18.12.2025 - Die österreichische Fondsgesellschaft ARTS Asset Management ("ARTS") verstärkt ihre Vertriebspower im deutschen Markt: Ab sofort ergänzt Olaf Grüneke als Sales Director Germany das ARTS-Sales-Team. Olaf Grüneke blickt auf eine über 20-jährige erfolgreiche Karriere als Führungskraft im Vertrieb für verschiedene renommierte internationale Asset-Manager zurück. Zuletzt war er als Leiter Vertrieb Deutschland für den Wholesale- und institutionellen Markt als Product Specialist für Momentum-basierte Handelssysteme sowie Crypto Investments für eine internationale Fondsgesellschaft tätig. "Ich freue mich, das Sales-Team Deutschland von ARTS Asset Management zu unterstützen und meine Expertise im Vertrieb und auch beim Thema Kryptowährungen einzubringen. ARTS ist eine etablierte Fondsboutique mit bewährten Fondsprodukten. Gleichzeitig ist ARTS auch innovativ, was die Pipeline an immer neuen Fonds und Produkt-Neuausrichtungen unterstreicht. Die Beimischung von Kryptowährungen in zwei seiner Mischfonds als einer der ersten Asset Manager ist ein Beispiel für die innovationsfreudige Einstellung von ARTS", unterstreicht Olaf Grüneke. "Olaf Grüneke ergänzt als Sales Director mit langer Berufserfahrung im Fonds-Vertrieb ideal unser Sales-Team für den deutschen Markt. Wir sind sicher, dass er unsere Vertriebsaktivitäten im deutschen Markt dank seiner weitreichenden Kompetenzen weiter vorantreiben wird", kommentiert Ena Berisha, Head of Sales Germany bei ARTS Asset Management, den Neuzugang. Über ARTS Asset Management ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Investment Gruppe, wurde 2003 gegründet und hat sich auf das Management von quantitativen Total-Return-Strategien spezialisiert. Auf Grundlage eines selbstentwickelten Handelssystems werden sämtliche Anlageentscheidungen anhand komplexer mathematischer Algorithmen und daher unabhängig von menschlichen Emotionen, wie z.B. Angst oder Gier, getroffen. Investiert wird systematisch, nach technischen bzw. quantitativen Kriterien, in jene Branchen bzw. Sektoren, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen. ARTS zählt mit seinen Mischfonds zu den Pionieren der Trendfolge. Die ARTS-Produktpalette umfasst mittlerweile 13 flexibel gemanagte Fonds und erhielt in den letzten Jahren in Summe mehr als 380 Awards und Auszeichnungen renommierter Adressen. Kontakt Presse Deutschland

edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

Telefon: +49 69 905 505-57

E-Mail: arts@edicto.de



Kontakt Unternehmen

ARTS Asset Management GmbH

Manuela Pichler

Telefon: +43 1 955 95 96 436

E-Mail: m.pichler@arts.co.at

www.arts.co.at Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. 30,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Ev. anfallende Rücknahme-, Transaktions- und Depotkosten & Steuern mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIPs - KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln und bei der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.ampega.de und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten. Informationen über Bandbreiten für marktübliche Entgelte der Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) auf www.fma.gv.at veröffentlicht.



