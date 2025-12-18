Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die heute anstehende Ratssitzung der Europäischen Zentralbank dürfte wenig Überraschendes bieten, so die Analysten der Helaba.Bei den Währungshütern herrsche weitgehend Einigkeit darüber, dass die derzeitige Geldpolitik gut positioniert sei und die Hürde für eine Anpassung hoch liege. Zwar befinde sich die Inflationsrate noch leicht oberhalb des EZB-Ziels von zwei Prozent, allerdings würden die Währungshüter davon ausgehen, dass das Ziel mittelfristig erreichbar sei, auch weil der "wage tracker" der EZB ein langsameres Lohnwachstum signalisiere. An der Strategie des Zuwartens dürfte auch im kommenden Jahr festgehalten werden. Eine Änderung der Leitzinsen werde im ersten Quartal marktseitig nahezu ausgeschlossen und auch die Analysten würden von einer unveränderten Geldpolitik ausgehen. Die Bank von England entscheide heute ebenfalls über die Höhe des Leitzinses und es zeichne sich eine Senkung um 25 Basispunkte auf 3,75% ab. Bereits auf der letzten Sitzung Anfang November sei die Entscheidung zu einem unveränderten Zins mit 5:4 Stimmen denkbar knapp ausgefallen und es sei Raum für eine Lockerung eröffnet worden. Zudem habe sich die Inflation zuletzt rückläufig entwickelt. ...

