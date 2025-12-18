Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anfängliche, aber vorrübergehende Gewinne am Rentenmarkt, ausgelöst von einer unerwartet schwachen britischen Inflation, haben sich auch nach dem enttäuschenden ifo-Index nicht erneut eingestellt, so die Analysten der Helaba.Insofern habe sich die Situation kaum verändert. Während der Euro zum Pfund zugelegt habe, zeige er sich zum US-Dollar zunächst geschwächt. Am Aktienmarkt müsse ein kleines Minus verbucht werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
