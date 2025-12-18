Die Aktien deutscher Autohersteller haben sich nach einem EU-Vorschlag zu den Änderungen am Verbrenner-Aus schwächer gezeigt. Die hohen Erwartungen im Vorfeld haben sich nicht erfüllt. Viele Marktteilnehmer zeigten sich nach den neusten Beschlüssen der EU enttäuscht.In der EU sollen nach dem Willen der EU-Kommission auch nach 2035 Autos mit Verbrenner neu zugelassen werden können. Gelockert werden soll das Ziel, dass dann Neuwagen kein klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) mehr ausstoßen dürfen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär