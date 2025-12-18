Neuss (ots) -Vom 6. bis 9. Januar 2026 wird Las Vegas erneut zum globalen Treffpunkt für technologische Innovationen: Die CES 2026 gilt als eine der bedeutendsten Messen für Konsum- und Zukunftstechnologien weltweit. Für Tineco (https://us.tineco.com/events/ces-2026/) haben die Vorbereitungen bereits begonnen - mit voller Intensität. Als weltweiter Marktführer für Nass-Trockensauger, richtet das Unternehmen den Blick auf die nächste Entwicklungsstufe dieser zukunftsweisenden Produktkategorie.Nass-Trockensauger stehen heute für eine neue Generation der Bodenreinigung: Sie vereinen Saugen und Wischen in einem Schritt, setzen auf intelligente Sensorik, leisen Betrieb und automatisierte Selbstreinigung - und verändern damit nachhaltig den Alltag im Haushalt. Tineco gilt als Pionier und Innovationstreiber dieser Entwicklung und nutzt die CES seit Jahren als internationale Bühne, um technologische Maßstäbe für die Branche zu setzen. Im Fokus des CES-Auftritts stehen ausgewählte Produkte aus den Scientist- und Artist-Serien sowie weitere neue Produkte aus der FLOOR ONE Serie.Mit seiner Präsenz auf der CES 2026 unterstreicht Tineco einmal mehr seine Vorreiterrolle im Bereich smarter Haushaltsreinigung und seine klare Vision, die Zukunft der Nass-Trockensauger aktiv mitzugestalten.Besuchen Sie Tineco vom 6. bis 9. Januar 2026 auf der Venetian Expo, Bellini Boardroom, Spaces 2103 & 2104, und erleben Sie eine vom modernen Wohnen inspirierte Präsentation mit persönlichem Austausch und interaktiven Produktvorführungen.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6181985