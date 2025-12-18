Berlin (ots) -Lustiger kann und will man Europa nicht bereisen, als mit der achtteiligen Sonderreihe von Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) "Europareise". Mit der brandneuen Reihe schickt Egmont Ehapa Media ab dem 6. Januar 2026 die beliebtesten Entenhausener Helden einmal quer durch Europa: von Italien über Frankreich und Spanien bis hoch nach Skandinavien. Den Auftakt macht Band 1, der Donald Duck, seine Neffen und viele andere Stars der Gumpe nach Italien führt. Dort warten nicht nur Pasta, Pizza und La Dolce Vita, sondern auch jede Menge turbulente Abenteuer auf die Bande.Donald Duck ist ganz im Italienfieber, als er erfährt, dass er dort den Titel eines Markgrafen erben soll. Voller großer Pläne macht er sich auf den Weg, ohne zu ahnen, dass im Spruch "Adel verpflichtet" mehr Wahrheit steckt, als ihm lieb ist. Unterdessen werden Micky Maus und Goofy während einer Karnevalsfeier in Venedig damit betraut, die Juwelen einer adligen Familie zu bewachen. Ein Auftrag, der sich als deutlich gefährlicher entpuppt als erwartet. Auch Tick, Trick und Track sind unterwegs: Auf den Spuren Leonardo da Vincis erleben sie eine spannende Bildungsreise, die sich überraschend zu einem echten Kriminalfall entwickelt.LTB-Verleger Jörg Risken zeigt sich begeistert:"Nach dem großartigen Erfolg unseres Bestsellers "LTB Weltreise" können wir nun endlich die neue Reihe "LTB Europareise" ankündigen, die unsere Fans mit auf eine abenteuerliche Tour kreuz und quer durch Europa nimmt."Mit der neuen Rehe "LTB Europareise" lässt sich die Vielfalt des Kontinents, von historischen Städten über beeindruckende Landschaften bis hin zu kulinarischen Höhepunkten, auch ganz entspannt von der Couch aus entdecken.Ab dem 6. Januar 2026 ist das "LTB Europareise" (D: EUR 12,99, A: EUR 13,50, SFR 19,90) im Handel sowie online im Egmont Shop erhältlich. Alle sieben Wochen erscheinen dann die weiteren Ausgaben der LTB-Reihe "Europareise".Für Interviews mit unserem LTB-Experten-Team, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6181988