Heidelberger Druckmaschinen (Heidelberg) hat ein nicht verbindliches Memorandum of Understanding (MoU) mit Ondas Autonomous Systems unterzeichnet, um eine Zusammenarbeit im Bereich autonomer Verteidigungstechnologien in Europa zu prüfen. Der Fokus liegt dabei auf Lösungen zur Bekämpfung von unbemannten Luftfahrzeugen (UAV) sowie auf ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). Diese Initiative steht im Einklang mit Heidelbergs zuvor kommunizierter Strategie, sich gezielt in verteidigungsrelevante Märkte zu diversifizieren, indem die Kernkompetenzen in den Bereichen industrielle Technik, Automatisierung und Hochleistungsfertigung genutzt werden. Im Vergleich zu früheren Verteidigungsankündigungen bietet das MoU eine klarere Übersicht über die Anwendungsbereiche und hebt Heidelbergs Rolle als Partner für Industrialisierung und Lokalisierung hervor, anstatt als primärer Verteidigungsanbieter aufzutreten. Obwohl es kurzfristig keinen finanziellen Einfluss gibt, bietet die Kooperation mittelfristige Optionen im Rahmen eines generationsübergreifenden Modernisierungszyklus der europäischen Verteidigung. Wir bekräftigen unser BUY-Rating und ein Kursziel von 2,80 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag





© 2025 mwb research