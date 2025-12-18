Mladá Boleslav (ots) -› Anmeldungen sind ab sofort möglich: Zum dritten Mal in Folge können Teams, die mit einem Škoda Fabia RS Rally2 an der ERC teilnehmen, von Prämiengutscheinen im Wert von mehreren Zehntausend Euro profitieren› Škoda Motorsport belohnt Podiumsplatzierungen sowie die ersten drei Plätze in der Gesamtwertung der FIA Rallye-Europameisterschaft 2026› Während der Saison 2025 erhielten der FIA Rallye-Europameister MikoÅ'aj Marczyk und der Gesamt-Dritte Andrea Mabellini die höchsten Prämien für ihre jeweiligen Teams› Škoda Motorsport wird auch bei den ERC-Veranstaltungen 2026 wieder einen Vor-Ort Teileservice anbietenWenn die FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 2026 im März mit der Rallye Ungarn startet, werden Teams, die mit dem Škoda Fabia RS Rally2 antreten, nicht nur um Punkte kämpfen. Škoda Motorsport verlängert sein spezielles Bonusprogramm, das Spitzenergebnisse mit Gutscheinen im Wert von mehreren zehntausend Euro belohnt. Außerdem wird der Ersatzteil-Lkw von Škoda Motorsport wieder im Servicepark präsent sein.Michal Hrabánek, Leiter von Škoda Motorsport, sagt: "Das Škoda Motorsport Bonusprogramm unterstreicht perfekt unser starkes Engagement für unsere Kunden, die im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Von den acht Läufen der diesjährigen ERC haben die Škoda Fabia RS Rally2-Teams die Hälfte gewonnen, damit waren wir die erfolgreichste Marke. Wir sind bestrebt, ihnen das richtige Auto zur Verfügung zu stellen, damit sie um Podiumsplätze, Siege und Titel kämpfen können."Das Škoda Motorsport Bonusprogramm wird für die kommende FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) erneut angeboten. Škoda Motorsport startete das Prämienprogramm für seine Kunden 2024. Mit 13 Teams und 16 Fahrern war die erste Saison ein sofortiger Erfolg. Im folgenden Jahr kämpften bereits 21 Fahrer aus 17 Teams um Ersatzteilgutscheine im Gesamtwert von 40.000 Euro bei jeder Veranstaltung. Hinzu kamen weitere Prämien für die Gesamtwertung am Ende der Saison. Das höchste Preisgeld erhielten die Teams der FIA Rallye-Europameister MikoÅ'aj Marczyk/Szymon Gospodarczyk und von Andrea Mabellini/Virginia Lenzi, die 2025 Platz drei belegten. Der Titel brachte dem Topp Cars Rally Team einen zusätzlichen Rabatt von 50.000 Euro für den Kauf eines neuen Škoda Fabia RS Rally2. Racing Factory erhielt einen ähnlichen Gutschein im Wert von 15.000 EuroDieses einzigartige Förderprogramm wird 2026 fortgesetzt und geht damit bereits in das dritte Jahr in Folge. Škoda Motorsport bietet das Bonusprogramm erneut für Škoda Kundenteams an, die an der der FIA Rallye-Europameisterschaft teilnehmen. Die ersten drei Plätze in jeder der acht Runden werden mit Ersatzteilgutscheinen im Wert von 20.000 Euro, 12.000 Euro bzw. 8.000 Euro belohnt. Diese Gutscheine im Gesamtwert von 40.000 Euro können bei Bestellungen von Ersatzteilen bei Škoda Motorsport eingelöst werden.Wenn ein im Bonusprogramm registrierter Fahrer, der mit einem Škoda Fabia Rally2 antritt, den ERC-Titel gewinnt, erhält sein Team einen Rabatt in Höhe von 50.000 Euro beim Kauf eines neuen Škoda Fabia RS Rally2. Der Zweitplatzierte erhält einen Gutschein im Wert von 25.000 Euro und das Team eines Škoda Fahrers, der in der Gesamtwertung den dritten Platz belegt, einen Gutschein in Höhe von 15.000 Euro für dasselbe Modell. Außerdem wird ihnen die Verfügbarkeit eines neuen Škoda Fabia RS Rally2 für die folgende Saison garantiert.Das Škoda Motorsport Bonusprogramm steht allen Teams offen, die mit einer beliebigen Variante des Škoda Fabia Rally2 teilnehmen, sofern sie sich für das Programm registrieren. Die vollständigen Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare sind auf der Website von Škoda Motorsport verfügbar. Die Bewerbungen müssen bis zum 2. März 2026 ausgefüllt und per E-Mail bonus.program.erc@skoda-auto.cz eingereicht werden.Neben der Belohnung der erfolgreichsten Škoda Fahrer wird Škoda Motorsport auch weiterhin alle Kundenteams bei ausgewählten Veranstaltungen der FIA Rallye-Europameisterschaft und der FIA Rallye-Weltmeisterschaft mit seinem speziellen Ersatzteil-Lkw unterstützen. Dieser Vor-Ort-Service ermöglicht den Teams den direkten Zugang zu wichtigen Ersatzteilen innerhalb der Servicezone.FIA Rallye-Europameisterschaft, Kalender 202620. bis 22. März Rallye Ungarn (Schotter)17. bis 19. April Rallye Andalusien-Sierra Morena - Weltkulturerbe Córdoba/Spanien (Asphalt)22. bis 24. Mai BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia/Schweden (Schotter)3. bis 5. Juli Rallye di Roma Capitale/Italien (Asphalt)24. bis 26. Juli Rallye Polen (Asphalt)14. bis 16. August Barum Czech Rallye Zlín (Asphalt)4. bis 6. September JDS Machinery Rali Ceredigion/Wales (Asphalt)9. bis 11. 