Die BCA hat die Vermittlerplattform DIVA erweitert. Der neue DIVA Antragsmanager bietet einen vollständig digitalen Antragsprozess mit elektronischer Signatur, Echtzeit-Status und automatisierter Nachverfolgung. Perspektivisch soll die Lösung um eine KI-gestützte Dokumenten-Auslesung erweitert werden. Der Oberurseler Maklerpool BCA hat den neuen DIVA Antragsmanager in seiner Vermittlerplattform DIVA eingeführt, der einen vollständig digitalen Antragsprozess ermöglicht. Vermittler können mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
