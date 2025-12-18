Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 18
[18.12.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.12.25
IE000YMBL844
2,281,357.00
USD
0
23,953,665.91
10.4997
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.12.25
IE000RH1ZG27
64,427.00
USD
0
671,883.45
10.4286