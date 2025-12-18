Realty Income - O: Bringen Casino-Immobilien neues Momentum?

Die Dividende steigt weiter!

Dividendenrendite bei 5,58 Prozent! Keilformation bei Realty Income (O) - JETZT beim Immobilien-REIT einsteigen?

Realty Income (O) - ISIN US7561091049

Rückblick: Im Chartbild des vergangenen Halbjahres sehen wir eine Keilformation und mageres Kursplus von 0.9 Prozent bei der Realty-Income-Aktie. Immerhin ist der 50er-EMA wieder in der Waagrechten, sodass Schnäppchen- und Dividendenjäger hier Ansatzpunkte für einen Long Trade entdecken könnten.

Realty-Income-Aktie: Chart vom 17.12.2025, Kürzel: O Kurs: 57.76 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei einem Verlasssen der Keilformation nach oben, könnte die Realty-Income-Aktie das Dreifach-Hoch aus dem Herbst bei 61 USD anvisieren, das einen markanten Widerstand darstellt. Die Stiefel-Analysten gehen hier deutlich weiter und nennen fast 7 USD mehr als Kursziel.

Mögliches bärisches Szenario

Bei Realty Income stecken geschätzt immer noch rund 70 Prozent in Einzelhandelsimmobilien. Angesichts des Trends zum Online Shopping ist das nicht gerade ein Boom-Segment. Eine Diversifikation in Freizeit-Immobilien erscheint sinnvoll, aber ob Casinos die richtige Wahl sind, bleibt abzuwarten, zumal auch Zocker vermehrt im Internet aktiv sind. Ebenfalls auffällig ist, dass die Dividende seit Jahren deuttlich über den Gewinnen liegt, sodass hier die Substanz verfrühstückt wird. Sofern die Aktie die Keilformation nach unten verlässt, sollten wir die Notbremse ziehen.

Meinung

Die Analysten von Stifel bleiben optimistisch für die Realty Income-Aktie und haben ihr Kursziel leicht auf 67,75 USD erhöht, während sie die Bewertung auf "Buy" belassen - ein klares Zeichen, dass sie weiteres Potenzial sehen. Grund für ihren positiven Ausblick sind vor allem strategische Investitionen in renditestarke Freizeitimmobilien, etwa Beteiligungen an Premium-Casino-Objekten in Las Vegas, die das traditionelle Immobilienportfolio sinnvoll ergänzen. Darüber hinaus stärkt der REIT seine Dividendenhistorie mit der 133. Erhöhung seit 1994, was bei Anlegern gut ankommt und die Zuversicht untermauert. Im Rahmen der oben genannten Bedingungen gibt es Ansatzpunkte für einen Long Trade, wir sehen aber auch die Punkte, die für die Bären sprechen.





Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 5313 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 334.07 Millionen USD

Meine Meinung zu Lumentum ist neutral.

Quellennachweis: https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Realty_Income_Aktie_Analysten_sehen_Potenzial-19311857

Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.